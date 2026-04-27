La curiosa planta con aroma a chocolate que podés cultivar en casa

Existe una planta que sorprende a muchos por una característica poco común: su aroma recuerda al chocolate . Se trata de una especie ornamental que en los últimos años ganó popularidad entre quienes buscan opciones diferentes para decorar el hogar o el jardín. Su perfume dulce y su aspecto llamativo la convierten en una elección cada vez más buscada.

La protagonista es la Cosmos atrosanguineus, conocida como flor de chocolate . Es originaria de México y se distingue por sus flores de un color rojo oscuro o marrón muy profundo, casi negro. Durante los días cálidos, libera una fragancia que recuerda al cacao o al chocolate amargo, lo que la hace única dentro del mundo de la jardinería.

Uno de los aspectos más llamativos es que su aroma no es artificial. Proviene de compuestos naturales que también están presentes en el cacao y que cumplen una función en la planta, como atraer polinizadores. El perfume suele sentirse más en las horas de mayor temperatura, mientras que en días fríos o nublados puede ser más suave.

Además de su fragancia, esta planta también es valorada por su tamaño compacto. Suele crecer entre 40 y 60 centímetros, lo que la vuelve ideal tanto para jardines pequeños como para macetas en balcones o interiores luminosos. Su floración se da principalmente en primavera y verano, cuando recibe buena cantidad de luz solar.

Cómo son los cuidados de la planta con aroma a chocolate

En cuanto a sus cuidados, no es una especie exigente. Necesita sol o buena luz, un suelo con buen drenaje y riegos moderados. Evitar el exceso de agua es clave para que se mantenga saludable. Con estas condiciones básicas, puede desarrollarse sin grandes dificultades, lo que la hace accesible incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería.

A pesar de su nombre, no se trata de una planta comestible ni produce chocolate. Su atractivo está en lo sensorial: el contraste entre su color oscuro y su aroma inesperado genera una experiencia distinta para quienes la tienen cerca. Es más una planta para disfrutar de cerca que para perfumar grandes espacios.

La llamada flor de chocolate se convirtió en una opción original para sumar al hogar. Su combinación de perfume, estética y fácil mantenimiento explica por qué cada vez más personas deciden incorporarla a sus espacios verdes.