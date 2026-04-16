Qué plantas recomienda el Feng Shui para atraer dinero y buena energía

Según el Feng Shui, algunas plantas se asocian a la prosperidad y el dinero. Conocé tres especies populares y qué simbolizan en el hogar.

En el Feng Shui, existe la creencia de que algunas plantas pueden influir en la energía del hogar y favorecer la prosperidad. Si bien no hay evidencia científica que confirme que atraigan dinero, son especies muy valoradas por su simbolismo y por su fácil cuidado.

Una de las más populares es la Pachira aquatica, también conocida como árbol del dinero. En el Feng Shui se la asocia con la abundancia económica. Suele colocarse en entradas o espacios de trabajo para “activar” la energía de la prosperidad. Además, es una planta de interior resistente.

Otra planta muy mencionada es la Crassula ovata, o planta de jade. Sus hojas carnosas y redondeadas recuerdan a pequeñas monedas. Por este motivo, se la relaciona con la riqueza y el crecimiento económico. Es una suculenta que necesita poca agua y mucha luz.

Bambú de la suerte amarillas El bambú de la suerte es una de las plantas que, según el Feng Shui, atrae dinero. Archivo

También se destaca el Dracaena sanderiana, conocido como bambú de la suerte. En el Feng Shui se cree que sus tallos representan la buena fortuna, especialmente cuando se regalan o se ubican en lugares visibles del hogar. Es una planta muy adaptable y fácil de mantener en agua o tierra.