La Cumbrecita en otoño: el plan perfecto para el próximo fin de semana largo

El calendario argentino trae una buena noticia para quienes ya piensan en una escapada: el próximo fin de semana largo será del viernes 1 al domingo 3 de mayo, gracias al feriado por el Día del Trabajador. Esta fecha no solo permite cortar la rutina, sino que también está pensada para incentivar el turismo interno.

En ese contexto, Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos . Cada fin de semana largo, miles de turistas recorren sus sierras y pueblos, atraídos por la combinación de naturaleza, actividades al aire libre y buena gastronomía. Los niveles de ocupación suelen ser altos y reflejan el interés constante por este tipo de escapadas cortas.

Dentro de la provincia, La Cumbrecita aparece como una de las opciones más buscadas. Se trata de un pueblo peatonal único en el país, donde no circulan autos y el ritmo es mucho más tranquilo. Rodeado de bosques, arroyos y cascadas, invita a caminar sin apuro y a desconectar del ruido cotidiano.

Uno de sus principales atractivos es justamente el contacto con la naturaleza. Hay senderos señalizados que llevan a miradores, ríos y pequeñas cascadas. También se puede pasar el día junto al arroyo, hacer caminatas o simplemente disfrutar del paisaje serrano. Este perfil lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descansar más que hacer turismo intenso.

Además, La Cumbrecita tiene una fuerte identidad vinculada al cuidado ambiental. El pueblo fue pensado con un enfoque sustentable, con sistemas de reciclaje, tratamiento de residuos y uso de energías renovables. Ese equilibrio entre turismo y preservación es parte de su atractivo y de lo que lo diferencia de otros destinos más urbanos.

Para el fin de semana largo del 1 de mayo, el plan es claro: salir unos días, cambiar de aire y aprovechar destinos cercanos. En ese escenario, La Cumbrecita en otoño se presenta como una opción simple y efectiva. No hace falta demasiado itinerario: alcanza con caminar, respirar aire de montaña y bajar el ritmo, aunque sea por unos días.