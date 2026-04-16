Netflix: la impactante historia real de la mujer más odiada de Estados Unidos

Netflix cuenta con una amplia oferta de películas basadas en hechos reales , especialmente dentro del género dramático. Una de ellas es La mujer más odiada de Estados Unidos (The Most Hated Woman in America), una producción que mezcla biografía, crimen y denuncia social. La película se centra en una figura polémica de la historia estadounidense.

La historia sigue la vida de Madalyn Murray O’Hair, una activista atea que se convirtió en una de las figuras más controversiales del país. Su lucha por la separación entre Iglesia y Estado la llevó a protagonizar batallas legales históricas, pero también a generar un fuerte rechazo social.

La película, estrenada en 2017, está dirigida por Tommy O’Haver. El guion fue escrito por el propio director junto a Irene Turner. El papel principal está interpretado por Melissa Leo, quien encarna a O’Hair en sus distintas etapas de vida.

El elenco se completa con actores como Josh Lucas, Vincent Kartheiser, Juno Temple, Adam Scott, Peter Fonda y Sally Kirkland. La película tiene una duración de 91 minutos y se desarrolla en distintos momentos de la vida de la protagonista, desde sus inicios hasta los hechos que marcaron su final.

En cuanto al género, se trata de un drama biográfico con elementos de crimen real. La trama no solo aborda sus luchas ideológicas, sino también su vida personal y las consecuencias de su exposición pública.

El relato también muestra cómo O’Hair fundó la organización American Atheists y cómo su figura se volvió cada vez más mediática. Con el paso del tiempo, su notoriedad creció tanto como las controversias que la rodeaban, lo que la llevó a ser una de las mujeres más discutidas de su época.

La mujer más odiada de Estados Unidos es una película que combina historia, drama y crimen real. Es una opción dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan relatos basados en hechos reales y personajes complejos que marcaron la historia reciente.

Mira el tráiler de la película disponible en Netflix