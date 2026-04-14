Ricardo Darín en Netflix: 3 películas imperdibles para ver hoy

Tres películas protagonizadas por Ricardo Darín disponibles en Netflix: Carancho, El hijo de la novia y La odisea de los giles.

Netflix sigue siendo una de las plataformas más elegidas para ver películas argentinas, y dentro de su catálogo hay varias opciones protagonizadas por Ricardo Darín. Con historias que combinan drama, comedia y crítica social, estas producciones son una buena puerta de entrada al cine nacional. A continuación, tres recomendaciones.

Una de las más destacadas es La odisea de los giles (2019), una comedia dramática con elementos de crimen. La historia sigue a un grupo de vecinos que pierde sus ahorros durante una estafa en plena crisis económica y decide recuperarlos con un plan propio. Tiene un tono que mezcla humor y emoción. El elenco incluye a Ricardo Darín, Luis Brandoni y Chino Darín, entre otros. Su duración es de aproximadamente 116 minutos.

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Otra opción es El hijo de la novia (2001), una comedia dramática más íntima. Cuenta la historia de un hombre que atraviesa una crisis personal mientras intenta ordenar su vida familiar y emocional. A partir de distintos acontecimientos, comienza a replantearse sus prioridades. Está protagonizada por Ricardo Darín, Héctor Alterio y Norma Aleandro. Dura cerca de 120 minutos y combina drama con momentos de humor.

También se puede ver Carancho (2010), un drama con elementos de thriller. La película se centra en un abogado que trabaja en un sistema corrupto vinculado a accidentes de tránsito y seguros. Allí conoce a una médica con la que inicia una relación marcada por la tensión y el contexto en el que viven. El reparto incluye a Ricardo Darín y Martina Gusmán. Tiene una duración de alrededor de 107 minutos.