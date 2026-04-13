La miniserie de Netflix que muestra una historia real de lucha y supervivencia

Una miniserie de Netflix basada en hechos reales que cuenta la lucha de una joven madre por reconstruir su vida.

La historia de Netflix sigue a Alex, una joven madre que escapa de una relación abusiva junto a su hija.

Netflix ha apostado en los últimos años por historias basadas en hechos reales que muestran realidades sociales complejas. Entre ellas se destaca la miniserie Las cosas por limpiar, una producción dramática que combina emoción, crítica social y una historia de superación personal.

La historia sigue a Alex, una joven madre que escapa de una relación abusiva junto a su hija pequeña. Sin recursos y con muchas dificultades económicas, comienza a trabajar limpiando casas para sobrevivir. En ese proceso, intenta reconstruir su vida mientras enfrenta la pobreza, la burocracia y la incertidumbre sobre su futuro.

La miniserie dramática de Netflix nominada al Globo de Oro 'Las cosas por limpiar' está disponible en Netflix. Foto: Netflix La miniserie cuenta con 10 episodios de una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos cada uno. Netflix La miniserie está inspirada en las memorias de Stephanie Land, tituladas Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. Fue creada por Molly Smith Metzler y producida por John Wells. La propuesta combina drama íntimo con una mirada realista sobre la desigualdad social.

El elenco está encabezado por Margaret Qualley, quien interpreta a Alex. También participan Andie MacDowell como su madre y Nick Robinson en el papel de Sean, expareja de la protagonista. Cuenta con 10 episodios y cada uno tiene una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.

Las cosas por limpiar es una opción recomendada dentro del catálogo de Netflix para quienes buscan historias humanas, intensas y con fuerte carga social.