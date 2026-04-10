Producciones argentinas en Netflix: la lista completa de lo que se viene

Netflix prepara una fuerte apuesta por el contenido argentino con 19 series y películas que se estrenarán entre 2026 y 2027 en la plataforma.

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones locales y en los próximos dos años reforzará su catálogo con contenido argentino. Entre 2026 y 2027, la plataforma estrenará 19 títulos hechos en el país, entre series, películas y documentales. La propuesta incluye ficción, biografías, animación y proyectos inspirados en historias reales, con nombres muy conocidos delante y detrás de cámara.

¿Qué se viene en Netflix? Entre las primeras novedades aparece Carísima, una serie protagonizada por Caro Pardíaco, Malena Pichot y Gastón Pauls, que llegará en 2026. También está Crimen desorganizado, otra serie que actualmente está en producción y que reunirá a un elenco con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y la participación de Martín Bossi. Su estreno está previsto para 2027.

En el terreno de las películas, se suma Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari, dirigida por Gustavo Cova e ilustrada por Ricardo Liniers, con estreno en 2026. También llegará Felicidades, basada en la obra teatral del mismo nombre y dirigida por Álex de la Iglesia. A esto se agrega Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti, prevista para el segundo semestre de 2026.

Netflix suma producciones argentinas en 2026 y 2027 Las biografías y documentales también tendrán su espacio. Entre ellos, Fito Páez: El mundo cabe en una canción, dirigido por Matías Gueilburt, que se estrenará en 2026. Más adelante llegará Perfecta: La voz de Silvina Luna, documental dirigido por Nico Petrich, previsto para 2027. En la misma línea, se suma Yiya Murano: Muerte a la hora del té, dirigido por Alejandro Hartmann.

Silvina Luna Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 y tendrá su documental en Netflix. Foto: Instagram/ @silvinalunaoficial. En cuanto a series destacadas, figura El futuro es nuestro, con Mateo Gil como showrunner y protagonizada por Delfina Chaves, Fernán Mirás y Alfredo Castro, basada en un relato de Philip K. Dick, con estreno en 2027. También se verá una nueva temporada de En el barro en 2027 y el cierre de Envidiosa, cuya cuarta y última temporada llega el 29 de abril.