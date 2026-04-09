Netflix propone un corto de menos de 30 minutos que emociona y motiva

Un cortometraje de Netflix que muestra cómo el deporte y la resiliencia ayudan a superar traumas y encontrar un nuevo propósito.

Netflix no sólo tiene series y películas largas para ver, también ofrece documentales cortos que cuentan historias potentes en poco tiempo. Uno de ellos es Surfear para vivir, un cortometraje documental que vale la pena si buscás algo inspirador y breve. Su duración es ideal para ver en una sola sesión cuando tenés poco tiempo.

Se estrenó en la plataforma en 2017. Combina deporte, emoción y un mensaje de esperanza, mostrando cómo una actividad como el surf puede cambiar vidas marcadas por experiencias muy duras.

El documental dura aproximadamente 26 minutos, lo que lo convierte en una opción perfecta para ver sin invertir demasiado tiempo. A pesar de su corta duración, logra transmitir el peso de la historia de los protagonistas y el impacto de lo que se narra.

22221b NETFLIX La historia se centra en un veterano de guerra estadounidense que estaba al borde del suicidio después de volver de combate y sufrir traumas físicos y psicológicos. En su búsqueda de alivio, conoce a otras personas con experiencias similares y se acerca a un programa de surf terapéutico que lo ayuda a encontrar un nuevo propósito.

El documental fue dirigido por Joshua Izenberg y Wynn Padula, y en pantalla aparecen personas reales como Bobby Lane, Van Curaza y Martin Pollock, que cuentan parte de su experiencia directamente. La narración no es ficticia ni actuada, sino que muestra la vida y el proceso de superación de quienes se involucran en el programa de surf terapéutico.