Drama y humor negro se mezclan en esta película de Netflix que te hará pensar

Netflix propone esta película española que mezcla drama y humor negro, con historias impactantes que te harán ver la diferencia de otra manera.

Netflix es una de las plataformas más grandes del mundo para ver películas y series. Ofrece contenido de muchos países y géneros distintos. Si te gusta el cine diferente y provocador, Pieles es una opción interesante para ver en Netflix, ya que no es la típica película y hace pensar sobre cómo tratamos a las personas que son distintas.

Pieles es una película española del año 2017 dirigida por Eduardo Casanova, quien también escribió el guion. Fue la primera película que dirigió, y combina elementos de comedia negra y drama.

Presenta varias historias paralelas de personajes con deformidades físicas extremas. Cada personaje vive situaciones difíciles por culpa del rechazo y los prejuicios de la sociedad. La historia reflexiona sobre cómo la apariencia influye en cómo nos tratan los demás, incluso cuando no elegimos cómo somos físicamente.

pieles NETFLIX. Pieles Netflix Actúan Ana Polvorosa, Candela Peña, Macarena Gómez y Carmen Machi, entre otros. Cada uno interpreta a un personaje con una condición física única, como una mujer sin ojos o un hombre con un fuerte deseo de ser sirena.

La película se hizo con un presupuesto de alrededor de 1.000.000 de euros y se estrenó en cines de forma limitada en España. Aunque no fue un gran éxito en taquilla, llegó a muchos espectadores alrededor del mundo gracias a su difusión en Netflix.