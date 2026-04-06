Netflix: una película de acción y desesperación total

Si te gustan los thrillers que juegan con la mente, esta película de Netflix es imposible de ignorar.

Nada es lo que parece. Fractura es una de las historias más inquietantes de Netflix. En pocas horas esta película te atrapa con una trama simple y perturbadora: una familia desaparece en un hospital y nadie da explicaciones. El misterio y la acción crece con cada minuto.

Una película que juega con tu mente La película sigue a Ray Monroe, interpretado por Sam Worthington, quien llega a un hospital con su hija herida tras un accidente. Su esposa, encarnada por Lily Rabe, lo acompaña. Todo parece normal hasta que él se duerme en la sala de espera. Al despertar, ambas han desaparecido sin dejar rastro.

netflix 2 El giro es inmediato. No hay registros. Nadie las vio. El hospital niega todo. Desde ese momento, la tensión no baja. El público queda atrapado en una duda constante: ¿Ray dice la verdad o su mente está fallando?

Este thriller psicológico se apoya en una idea potente: la percepción no siempre coincide con la realidad. Según datos del cine de suspenso, este tipo de relatos genera mayor retención del público porque obliga a participar activamente en la historia. Cada escena invita a pensar y sospechar.