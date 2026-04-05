Netflix: la película más rara de Adam Sandler

Pocos entienden del todo esta película de Netflix con Adam Sandler y eso la hace irresistible para el público.

Es extraña y atrapa. En Netflix, El astronauta , Adam Sandler sorprende con un papel oscuro y distante. La película mezcla ciencia ficción con drama íntimo. Y lo hace con decisiones que rompen lo habitual dentro del catálogo actual de la plataforma.

Una película fuera de lo común El punto de partida ya es inusual. Un astronauta checo viaja más allá de Júpiter en busca de una nube de partículas lilas. La misión dura más de un año. Sin embargo, mantiene contacto constante con la Tierra, con videollamadas en tiempo real.

netflix Ese detalle cambia todo. No hay aislamiento total. Aun así, el protagonista vive una soledad profunda. La conexión no llena el vacío emocional. Y ese contraste se vuelve uno de los temas más fuertes de la película.

Los datos de audiencia muestran un fuerte impacto. Desde su llegada, entró en el top de visualizaciones en varios países. En redes, el debate creció por su estilo poco común y su ritmo pausado.