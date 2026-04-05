Netflix: una historia desgarradora que deja huella en todos

El documental de Netflix que golpea con una historia real devastadora. Te deja sin palabras y llama a la reflexión.

Netflix presenta “Nuestro reino”, un documental crudo. La historia gira en torno al suicidio de Paul Shanks en 2007 y sus consecuencias. Su esposa y sus ocho hijos quedan atravesados por un dolor profundo que cambia sus vidas para siempre.

Netflix: dolor y familia El documental expone cómo una tragedia afecta a todo un núcleo familiar. No se enfoca solo en el hecho. Muestra el después. Cada integrante enfrenta el duelo de forma distinta. Hay enojo, tristeza y silencios que pesan. Todo queda a la vista.

netflix Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una de las principales causas de muerte a nivel global. Más de 700.000 casos al año reflejan una problemática extendida. Este dato suma contexto y hace que la historia tenga un impacto mayor en quien la ve.

La producción es cercana. Las escenas muestran charlas, tensiones y recuerdos. El espectador entra en la intimidad de la familia. Eso genera una conexión fuerte desde el primer momento.