Cine argentino en Netflix: historias humanas que conmueven

Drama argentino en Netflix sobre dos sacerdotes que luchan por mejorar su comunidad. Dirigido por Pablo Trapero, muestra la vida en los barrios.

Si te gustan las películas con contenido social y temas profundos, Elefante blanco es una excelente opción para ver en Netflix. La plataforma ofrece esta película de drama argentina que aborda la realidad de los barrios más vulnerables y muestra historias de solidaridad y compromiso personal.

Está dirigida por Pablo Trapero y estrenada en 2012. Fue seleccionada para competir en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes ese mismo año, lo que indica su reconocimiento internacional. Ganó el premio de mejor película latinoamericana, Voto del público en el Festival Latinoamericano de Cine de Quito en 2013.

elefante blanco "Elefante blanco" disponible en Netflix. La historia se sitúa en una villa marginal de Buenos Aires, donde dos sacerdotes, Julián y Nicolás, trabajan junto con una asistente social llamada Luciana. Su objetivo es ayudar a la comunidad y sacar adelante proyectos que mejoren las condiciones de vida de los vecinos. A medida que avanzan, enfrentan problemas con la jerarquía eclesiástica, el crimen y la policía.

En el reparto se destacan Ricardo Darín como Padre Julián, Jérémie Renier como Padre Nicolás y Martina Gusmán como Luciana. También participan otros actores como Federico Barga, Walter Jakob y Edgardo Castro.

La película, perteneciente al cine argentino, tiene una duración aproximada de 120 minutos y está recomendada para mayores de 16 años. Combina drama, crítica social y una mirada humana sobre la fe y la acción comunitaria.