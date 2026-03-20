Netflix: película basada en hechos reales que toca el corazón y es perfecta para el fin de semana

"El cielo sí existe" es una película en Netflix que narra la experiencia extraordinaria de un niño. Perfecta para verla el fin de semana.

Si lo que estás buscando es una película conmovedora en Netflix, El cielo sí existe puede ser una opción interesante. La historia mezcla emoción y reflexión en un drama basado en el libro homónimo de Todd Burpo y Lynn Vincent. Es de 2014, es una producción estadounidense y fue dirigida por Randall Wallace.

La historia sigue a Todd Burpo, interpretado por Greg Kinnear, un pastor y padre de familia que vive en un pequeño pueblo. Junto a su esposa, trata de enfrentar las dificultades de la vida diaria mientras cuida de sus hijos.

Todo cambia cuando su hijo Colton, de solo cuatro años, sufre una grave infección y debe ser operado de urgencia. Tras la cirugía, el niño se recupera, pero empieza a contar cosas sorprendentes que vivió mientras estaba inconsciente.

netflix Netflix. El cielo sí existe Netflix El pequeño asegura que viajó al cielo y vivió experiencias que asombran a sus padres. Habla de encuentros con seres queridos y detalles que nadie esperaba. La película explora cómo sus padres intentan comprender y compartir lo que él relata.

Se convirtió en la quinta película más taquillera en Estados Unidos que presenta un tema cristiano, lugar que ocupa La Pasión de Cristo, seguida de la saga de Las Crónicas de Narnia.