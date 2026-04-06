La película de Netflix basada en hechos reales que te deja una sensación inquietante en todo momento

Inspirada en un caso real, esta película de Netflix convierte una historia hospitalaria en un thriller oscuro y muy difícil de soltar.

La película sigue a una enfermera que empieza a sospechar de un compañero cuando una muerte inesperada altera la rutina del hospital.

Las películas basadas en hechos reales suelen tener un atractivo extra, sobre todo cuando la historia que cuentan resulta difícil de creer. En ese terreno se mueve muy bien The Good Nurse, una producción de Netflix que toma un caso real y lo convierte en un thriller contenido, oscuro y cada vez más inquietante.

La historia sigue a Amy, una enfermera agotada por el ritmo del hospital y por una vida personal que también arrastra sus propios problemas. En medio de esa rutina aparece Charlie, un nuevo compañero de trabajo amable, atento y dispuesto a ayudar. Lo que al principio parece una relación de apoyo y confianza empieza a cambiar cuando una muerte inesperada despierta sospechas y obliga a mirar con otros ojos a quienes están más cerca.

Uno de los mayores aciertos de la película está en que no se apoya solo en el impacto del caso real. También trabaja muy bien la tensión desde lo cotidiano, desde los silencios, las miradas y la incomodidad de una protagonista que empieza a notar que algo no encaja. Esa construcción le da al relato una fuerza particular y evita que todo se reduzca a un simple policial.

Mirá el trailer de esta película de Netflix El trailer de la película de Netflix La historia sigue a Amy, una enfermera agotada por el ritmo del hospital y por una vida personal que también arrastra sus propios problemas. En medio de esa rutina aparece Charlie, un nuevo compañero de trabajo amable, atento y dispuesto a ayudar. NETFLIX También suma mucho el trabajo de sus protagonistas. Jessica Chastain sostiene el costado más humano de la historia, mientras que Eddie Redmayne compone un personaje que inquieta justamente por su aparente normalidad. Esa combinación vuelve todavía más perturbadora a la película, porque gran parte de su efecto está en mostrar cómo el peligro puede esconderse detrás de gestos mínimos y rutinas conocidas.