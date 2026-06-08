Netflix estrenó un thriller nórdico tan oscuro que es furor por sus giros inesperados

Con una atmósfera tan oscura como su trama, el nuevo thriller de Netflix 'Los colores del mal: Negro' se consolida como una opción imperdible para los amantes del género, prometiendo tensión constante.

Un pueblo pequeño puede ser escenario de las peores catástrofes y Netflix tiene una película que lo demuestra. Los colores del mal: Negro nos presenta una historia oscura, típica del cine nórdico, que genera intriga y promete dejarte enganchado hasta el final.

El thriller sigue los pasos del fiscal Leopold Bilshi, quien es trasladado a un pueblo polaco. Al principio todo parece tranquilo, pero la desaparición de un niño destapa los secretos más oscuros del pueblo. El fiscal debe seguir pistas inquietantes, aprender las leyendas de la zona y descifrar acertijos psicológicos.

La película es perfecta para desconectar de la rutina y es una de las más recomendadas por su tensión constante y giros inesperados. Lo cierto es que va más allá del crimen común porque explora la culpa, los traumas familiares y la falsedad de las comunidades pequeñas.

los colores del malnegro La película "Los colores del mal: Negro" dura aproximadamente 1 hora y 52 minutos (112 minutos). Archivo Los colores del mal: Negro es perfecta para maratonear porque hay dos películas. La primera entrega es Los colores del mal: Rojo que sigue a otro caso de investigaciones complejas de fiscales y policías frente asesinatos oscuros y crímenes reales. Si ves la primera y la segunda película juntas tenés garantizada una tarde de puro entretenimiento.