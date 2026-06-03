Se ve en un solo día en Netflix: la serie coreana de thriller perfecta para ver el fin de semana

¿Qué pasa cuando la violencia en las aulas y las reiteradas faltas de respeto colapsan el sistema educativo tradicional? Esta pregunta se hace la nueva serie de thriller coreana de Netflix , Así aprenderás, que se estrena el próximo viernes 5 de junio de 2026.

La trama nos sitúa en un escenario complejo donde la violencia parece haber conquistado las aulas. Ante esta crisis profunda, entran en escena unos inspectores escolares muy particulares e insólitos. Ellos se encargarán de impartir lecciones duras y directas, combatiendo cada situación de indisciplina como si fuera una verdadera guerra.

La serie se presenta como una propuesta llena de adrenalina , con coreografías de combate sumamente fluidas y cinemáticas que replican el estilo de los grandes éxitos de Corea del Sur. Además, cuenta con una dupla protagonista de lujo para los fanáticos del género: Kim Mu-yeol (Tribunal de menores) y Lee Sung-min (Nuestra vida azul).

Aunque la plataforma de streaming aún no ha informado oficialmente la cantidad exacta de capítulos que tendrá la temporada, el formato típico de estas miniseries de acción suele constar de 8 episodios de aproximadamente una hora de duración. Lo que sí está confirmado es que Netflix estrenará toda la temporada de una vez, por lo que se convierte en la opción perfecta para maratonear de corrido durante el fin de semana.

Un aviso clave de los expertos

La crítica especializada ya ha elogiado su estilo visual oscuro y cinematográfico, calificándola como un entretenimiento explosivo que engancha de inmediato al espectador. Sin embargo, los especialistas advierten que la serie no es apta para personas sensibles: los "castigos" que se muestran rozan una crudeza excesiva y se abordan temáticas sumamente delicadas del entorno escolar.

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