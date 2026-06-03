La impactante serie basada en hechos reales sobre uno de los casos más mediáticos del siglo XXI

En noviembre de 2007, el cuerpo de la estudiante británica Meredith Kercher de 21 años fue encontrado en su habitación en Perugia, Italia. En cuestión de días, los medios comenzaron a seguir este caso y a sus involucrados, convirtiéndolo en uno de los mayores ejemplos de cómo los medios pueden moldear la percepción pública antes de que la justicia tenga la última palabra.

Esto es lo que explora Amanda Knox: una historia retorcida, la serie dramática estrenada en 2025 y disponible en Disney Plus . Creada por K.J. Steinberg (This Is Us) y producida ejecutivamente por la propia Amanda Knox junto a Monica Lewinsky, la ficción busca reconstruir uno de los episodios más controvertidos de los últimos años desde una perspectiva distinta.

La serie sigue a Amanda Knox , una estudiante estadounidense que viaja a Italia para realizar un intercambio académico. Un día sucede lo impensado, su compañera de piso, Meredith Kercher, aparece asesinada. La noticia no tarda en recorrer los medios del mundo entero.

A lo largo de 8 episodios, la historia recorre los 15 años de lucha legal de Amanda tras ser injustamente encarcelada, mostrando el sesgo del sistema judicial y el ensañamiento mediático internacional que la transformó en un "monstruo" antes de ser absuelta de forma definitiva

La serie está protagonizada por Grace Van Patten, quien interpreta a Amanda Knox y sostiene buena parte del peso dramático de la serie. A su alrededor aparecen Sharon Horgan como Edda Mellas, la madre de Amanda; Giuseppe De Domenico como Raffaele Sollecito; y Francesco Acquaroli como el fiscal Giuliano Mignini.

Amanda Knox: Una Historia Retorcida - Tráiler Doblado

Amanda Knox se aleja de la típica fórmula del true crime, para centrarse en la experiencia humana detrás del caso y en los mecanismos que transforman a una persona en villana ante la opinión pública. Claro que esta ficción aporta una perspectiva determinada, ya que la propia Knox participa como productora ejecutiva, algo que puso en tela de juicio el grado de objetividad de la serie.

Debido a esto último, la recepción crítica fue un tanto desigual. Varios especialistas elogiaron las actuaciones y el retrato que se hace de la presión mediática, pero también hubo algunos cuestionamientos hacia ciertas decisiones narrativas de centrar el enfoque exclusivamente en Knox.

El caso real que conmocionó a Europa

El caso se remonta a noviembre de 2007, cuando la estudiante británica Meredith Kercher fue asesinada en el departamento que compartía con Amanda Knox. Al comienzo de la investigación, la fiscalía ignoró las pruebas biológicas que apuntaban al verdadero autor del crimen, Rudy Guede, para centrarse en una hipótesis sin sustento científico contra Amanda Knox y su novio italiano Raffaele Sollecito.

Basándose en un interrogatorio bajo coacción y supuestas conductas "inusuales" de Knox, las autoridades construyeron una narrativa de un "juego sexual satánico". Esto derivó en un vaivén judicial de ocho años con múltiples condenas y apelaciones, que incluyó cuatro años de prisión efectiva para Knox antes de que la Corte Suprema italiana dictara la absolución definitiva de la pareja en 2015 debido a la contaminación de las pruebas y graves fallas procesales.

amanda knox Después de cuatro años en prisión, Amanda Knox fue absuelta en 2015. Instagram @amamaknox

Como ya mencionamos, el caso acaparó la atención de los medios de comunicación, que derivó en un juicio paralelo donde la presunción de inocencia fue destruida. La prensa internacional, liderada por los tabloides británicos, apodó a Knox como "Foxy Knoxy" y la hipersexualizó, retratándola como una femme fatale fría, manipuladora y devota de las drogas.

El caso se convirtió en el ejemplo académico definitivo de cómo el morbo y el consumo de la tragedia ajena como entretenimiento pueden destruir la vida de personas inocentes, un fenómeno que la propia Knox analiza hoy en su rol de activista contra el linchamiento mediático.

Amanda Knox: una historia retorcida no busca ser un documental ni una reconstrucción completamente neutral. Es una interpretación dramática de un caso complejo que invita a reflexionar sobre la justicia, los prejuicios y el poder de los medios. Para quienes disfrutan de las series basadas en hechos reales, es una propuesta que vale la pena descubrir.