Del papel al streaming: Netflix lanza una función para buscar adaptaciones de libros

La nueva función de Netflix está disponible desde el 2 de junio. Ideal para los amantes de la literatura.

Netflix dio un paso estratégico para seducir a uno de los públicos más apasionados del consumo cultural: los lectores. La plataforma de streaming oficializó el lanzamiento global de “Tus libros favoritos en pantalla”. Los usuarios podrán explorar el catálogo de adaptaciones cinematográficas y televisivas.

La novedad de Netflix La herramienta, que quedó habilitada globalmente desde el 2 de junio, busca capitalizar el éxito que tienen las producciones basadas en obras literarias dentro de la plataforma, conectando de forma directa el hábito de la lectura con el consumo audiovisual.

Para que la navegación sea intuitiva, el equipo de desarrollo de la plataforma diseñó una estructura que divide los títulos en nueve perfiles específicos, basados en los gustos y subgéneros que dominan las comunidades de lectores actuales.

A partir de ahora, los usuarios podrán encontrar recomendaciones agrupadas, según los gustos de la audiencia.

Esta actualización llega tras la reciente renovación de la interfaz de la plataforma. “Sabemos que el catálogo de adaptaciones de libros de Netflix apasiona a los fans. Por eso, nuestro equipo quiso homenajear a ese público tan entusiasta con un espacio pensado para que disfruten de sus relatos favoritos y se enamoren de otras historias”, explicó Mansi Patel, directora sénior de Comercialización de Producto de la compañía.