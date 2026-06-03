Netflix revive un fenómeno francés de terror con una miniserie asfixiante

El catálogo de Netflix tiene joyas escondidas. Este es el caso de Marianne, una miniserie de francesa que combina de manera fascinante el drama con el terror psicológico más puro, convirtiéndose en la obsesión actual de quienes buscan una historia intensa.

Con apenas siete episodios, esta propuesta se ha ganado un lugar entre lo más recomendado gracias a su atmósfera asfixiante y un ritmo que no da respiro.

“Una famosa escritora de novelas de terror descubre que la hechicera demoníaca que ha invadido sus sueños durante años está haciendo estragos en el mundo real”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La trama gira en torno a una exitosa escritora de novelas de terror que decide poner fin a su famosa saga de libros. Sin embargo, su vida da un vuelco terrorífico cuando descubre que los oscuros personajes y las espeluznantes situaciones que creó en su imaginación comienzan a materializarse en el mundo real.

Para detener esta pesadilla, la protagonista se verá obligada a regresar a su pueblo natal y confrontar a una entidad demoníaca que la acecha desde su infancia.

El impacto visual y psicológico de Marianne no sería el mismo sin su elenco. La producción cuenta con un reparto netamente francés que logra transmitir la desesperación y el misterio que exige el guión, encabezado por Victoire Du Bois, Lucie Boujenah, Tiphaine Daviot, Ralph Amoussou, Mireille Herbstmeyer (cuya interpretación ha sido señalada como una de las más perturbadoras de la serie).

Sin dudas que es una serie ideal para maratonear y verla durante el fin de semana.