El mensaje desde el espacio del piloto de Artemis II que conmovió en redes: qué dijo

En plena misión Artemis II, Victor Glover dejó una reflexión sobre la Tierra, la fe y la unidad humana que fue muy celebrada en redes sociales.

Mientras Artemis II avanzaba en su viaje por el espacio profundo, Victor Glover dejó un mensaje que rápidamente se expandió por redes sociales y medios de distintos países. El piloto de la misión fue consultado durante el fin de semana sobre cómo vivía la cercanía de la Pascua mientras se encontraba tan lejos de la Tierra y, sin un discurso preparado, terminó ofreciendo una reflexión sobre la creación, la humanidad y el lugar que ocupa el planeta en medio del cosmos.

La respuesta de Glover llamó la atención por el tono íntimo con el que describió lo que significa mirar la Tierra desde tan lejos. "No tengo nada preparado. Me alegra que lo hayas mencionado, sin embargo; creo que estas celebraciones son importantes", dijo el piloto de Artemis II al comenzar su intervención.

A partir de ahí, el astronauta llevó la charla a un plano más profundo. "Mientras estamos tan lejos de la Tierra y observando la belleza de la creación, creo que, para mí, una de las perspectivas personales realmente importantes que tengo aquí arriba es que realmente puedo ver la Tierra como una sola cosa", sostuvo Glover. Luego agregó: "Cuando leo la Biblia y veo todas las cosas increíbles que fueron hechas para nosotros... ustedes están hablando con nosotros porque estamos en una nave espacial realmente lejos de la Tierra, pero ustedes están en una nave espacial llamada Tierra, que fue creada para darnos un lugar donde vivir en el universo y en el cosmos".

El mensaje de Victor Glover, el piloto de Artemis II El mensaje de Victor Glover, el piloto de Artemis II El piloto habló sobre el universo y lo especial que es el planeta Tierra y la humanidad. NASA Ese fue el tramo que más repercusión generó entre quienes siguieron la misión. En redes, el mensaje de Glover fue compartido como una reflexión inspiradora nacida en pleno viaje lunar, con muchos usuarios resaltando la idea de la Tierra como un único hogar común. La circulación de clips y recortes del momento ayudó a que sus palabras salieran del marco estrictamente espacial y encontraran eco también entre públicos más amplios.

Más adelante, Glover profundizó todavía más esa mirada. "Tal vez la distancia a la que estamos de ustedes hace que piensen que lo que estamos haciendo es especial, pero nosotros estamos a la misma distancia de ustedes. Y estoy tratando de decirles —solo confíen en mí— que ustedes son especiales", afirmó. En la misma respuesta, el piloto de Artemis II remarcó el valor singular de la vida en la Tierra al señalar: "En medio de todo este vacío —esto es un montón de nada, esta cosa que llamamos el universo— ustedes tienen este oasis, este lugar hermoso en el que podemos existir juntos".