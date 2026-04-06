Artemis II inicia su histórico paso por la Luna: las horas clave para verlo en Argentina

Este lunes 6 de abril será el día más importante hasta ahora para Artemis II . La nave Orion, con cuatro astronautas a bordo, realizará el esperado paso por detrás de la Luna y dejará una secuencia de hitos que podrán seguirse también desde Argentina .

La NASA detalló la agenda oficial del sobrevuelo lunar y precisó los horarios centrales de una jornada que combinará observación científica, récord de distancia y una interrupción programada en las comunicaciones.

La actividad comenzó en la madrugada. A las 1:41 de Argentina, Orion ingresó en la esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna pasa a dominar la trayectoria de la nave. Más tarde, a las 14:30, el oficial científico del centro de control tiene previsto informar a la tripulación sobre los objetivos de observación para el sobrevuelo, antes del inicio de la etapa más intensa de la misión.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 14:56, cuando la tripulación de Artemis II supere la marca de distancia que había dejado el Apolo 13 en abril de 1970. Según la NASA, Orion romperá ese registro antes de alcanzar su punto máximo de alejamiento, previsto para las 20:07 de Argentina. Allí, la nave llegará a unas 252.757 millas de la Tierra, mientras que el Apolo 13 había llegado a 248.655 millas. En otra actualización oficial, la agencia redondeó esa marca máxima en 252.760 millas, una diferencia mínima atribuible al criterio de redondeo.

La observación lunar propiamente dicha comenzará a las 15:45. Desde ese momento, los astronautas tendrán varias horas para fotografiar y estudiar accidentes geográficos elegidos por el equipo científico. La NASA indicó que la lista final incluye 30 objetivos repartidos entre la cara visible y la cara oculta de la Luna, definidos según su valor científico y según las condiciones de iluminación previstas para el paso de Orion.

Durante el sobrevuelo lunar, Artemis II combinará observación científica, apagón de comunicaciones y una secuencia de hitos que marcarán la jornada clave de la misión.

Entre esos puntos aparece la cuenca Orientale, un enorme cráter de casi 600 millas de ancho que se extiende entre la cara visible y la cara oculta lunar. La NASA lo describe como una formación de unos 3.800 millones de años, creada por el impacto de un gran objeto y todavía marcada por la topografía de sus anillos. La tripulación la observará de cerca y desde varios ángulos durante el sobrevuelo. También está en la lista la cuenca Hertzsprung, ubicada al noroeste de Orientale en la cara oculta, un cráter de casi 400 millas que servirá para comparar cómo evolucionan estas estructuras con el paso del tiempo geológico.

image Captura de pantalla de la aplicación que la tripulación de Artemis II ve en sus PCD y que les guía en la ejecución del plan de observación científica lunar. NASA

Ya en la tarde-noche argentina llegará la parte más intensa del recorrido. A las 19:44 se prevé la pérdida temporal de comunicaciones cuando Orion pase por detrás de la Luna. Ese apagón, de alrededor de 40 minutos, está contemplado por la NASA porque la superficie lunar bloquea las señales de radio que necesita la Red del Espacio Profundo para comunicarse con la nave. La agencia recordó que situaciones similares ya habían ocurrido en Artemis I y también durante las misiones Apolo.

Durante ese tramo se encadenarán varios de los momentos más impactantes del día. A las 19:45 ocurrirá el llamado "Earthset", cuando la Tierra desaparezca detrás de la Luna desde la perspectiva de Orion. A las 20:02, la nave alcanzará su punto más cercano a la superficie lunar, a unas 4.070 millas de altura. Cinco minutos después, a las 20:07, llegará a su máxima distancia de la Tierra. Luego, a las 20:25, se espera el regreso de la señal y también el fenómeno inverso, el "Earthrise", cuando la Tierra vuelva a aparecer en el borde opuesto de la Luna.

Así se ve la Tierra desde el Artemis II Así se ve la Tierra desde el Artemis II. NASA

Más tarde, entre las 21:35 y las 22:32 de Argentina, la tripulación verá un eclipse solar desde su posición, con el Sol oculto detrás de la Luna durante casi una hora. La etapa principal de observación lunar concluirá a las 22:20, cerrando así la jornada más simbólica de esta misión tripulada alrededor del satélite natural.

Para seguir el evento en vivo, la NASA informó que la cobertura oficial del sobrevuelo lunar podrá verse desde las 14:00 de Argentina en NASA+, Amazon Prime, Apple TV, Hulu, Netflix, HBO Max y Roku, además de la transmisión permanente que la agencia mantiene en su canal de YouTube. La propia NASA aclaró que el acceso a plataformas de terceros puede depender de suscripciones o dispositivos específicos.

Los horarios de Artemis II este lunes en Argentina