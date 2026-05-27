Uno por uno, los detalles de diseño del nuevo DNI electrónico

Más allá de la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad y las novedades tecnológicas y de seguridad que posee, el DNI electrónico también presenta una renovación en cuanto a su diseño y a los elementos que estarán preimpresos en el mismo.

Dentro de los cambios de seguridad, los cuales han generado algunos problemas al momento de su utilización , estéticamente el DNI presenta elementos novedosos vinculados a la Argentina y su identidad.

En total, son 8 los elementos gráficos en la cara posterior en el nuevo DNI de policarbonato: la escarapela argentina será el marco de la fotografía, acompañado por tres estrellas debajo de la imagen.

Además del símbolo internacional del documento electrónico de viaje, está presente la Bandera, el Sol de Mayo, una imagen de los glaciares, otra del cordón cordillerano y el mapa bicontinental de la República Argentina.

Los detalles en el frente del nuevo DNI Electrónico

El diseño del reverso

En el dorso del nuevo DNI se pueden ver una imagen del Monumento Histórico Nacional a la Bandera, una nueva representación de la Bandera nacional y un mapa de las Islas Malvinas.

Finalmente, los últimos dos detalles son la silueta de la ballena franca austral y el ceibo, flor nacional de la República Argentina.

Dorso DNI Electrónico Los detalles en el dorso del DNI Electrónico Imagen ilustrativa

Quiénes deberán renovar el DNI en 2026

El Renaper precisó que la renovación será obligatoria para menores que deban atravesar las actualizaciones habituales de los 5, 8 y 14 años. También deberán iniciar el trámite las personas con DNI vencido, quienes necesiten modificar datos personales o actualizar domicilio, y aquellos casos de pérdida, robo o deterioro del documento.

A ese listado se suman ciudadanos que realicen rectificaciones vinculadas a identidad de género y mayores de 14 años cuyos documentos hayan sido emitidos en 2011, debido a la vigencia de 15 años que tienen esos ejemplares.