Lo bueno y lo malo del nuevo DNI electrónico: ventajas, riesgos y problemas que ya reportan usuarios

Hace no mucho tiempo, mostrar el DNI era un gesto automático y completamente rutinario. Alcanzaba con sacar la tarjeta de la billetera y entregarla unos segundos. Ahora la escena empezó a cambiar. Cada vez más trámites se hacen online y el DNI electrónico comenzó a ocupar un lugar clave en bancos, aplicaciones y plataformas oficiales.

A simple vista parece un documento común. Pero no lo es. Tiene un chip incorporado que almacena información cifrada y permite confirmar identidad de manera digital. Esa es la gran diferencia. Ya no se trata solamente de acreditar quién sos frente a otra persona, sino también frente a una plataforma, un banco o un sistema estatal.

La digitalización de trámites aceleró un problema que venía creciendo hace tiempo: la suplantación de identidad. Con cuentas bancarias, billeteras virtuales y firmas online cada vez más frecuentes, los mecanismos tradicionales empezaron a quedar cortos.

Ahí es donde entra el DNIe. El documento utiliza materiales difíciles de adulterar y un sistema criptográfico pensado para evitar falsificaciones. En teoría, el margen de fraude baja muchísimo comparado con documentos convencionales.

Pero además tiene otra función que empezó a llamar la atención en ámbitos laborales y administrativos: la firma digital. Eso permite validar contratos o documentos electrónicos con respaldo legal sin necesidad de imprimir nada. Para muchas personas que trabajan remoto o realizan trámites constantemente, el cambio es importante.

El problema aparece cuando hay que usarlo

En los papeles, todo parece simple. El tema es cuando alguien intenta configurarlo en su casa.

Muchos usuarios descubren recién ahí que necesitan programas específicos, certificados digitales y, en algunos casos, hasta un lector físico conectado por USB para que la computadora pueda leer el chip del documento. Y no siempre funciona rápido.

Hay quienes logran activarlo en minutos. Otros pasan horas probando claves, reiniciando sistemas o buscando tutoriales. Sobre todo personas poco acostumbradas a herramientas digitales. Ahí aparece una de las críticas más repetidas: la tecnología avanza más rápido que la adaptación de los usuarios.

También se registraron problemas temporales en aplicaciones bancarias y plataformas online donde el DNI electrónico debía validar identidad. Errores de lectura, incompatibilidades o fallas de conexión son parte de los reclamos que circulan en foros y redes.

Más digital no significa completamente seguro

Aunque el nivel de protección es alto, especialistas en ciberseguridad insisten en algo: ningún sistema digital está libre de riesgos.

El documento puede ser difícil de falsificar físicamente, sí. Pero las credenciales personales siguen siendo vulnerables si alguien roba contraseñas o accede a dispositivos ajenos. El phishing, las estafas virtuales y los accesos inseguros siguen siendo amenazas frecuentes incluso con sistemas modernos de identificación.

Mientras tanto, también avanza el DNI digital desde el celular, una alternativa más práctica para muchos usuarios porque evita lectores externos y simplifica validaciones rápidas. Aun así, no todas las entidades privadas lo aceptan del mismo modo y todavía existen trámites donde se sigue exigiendo el documento físico tradicional.

La transición ya empezó. Pero todavía conviven dos mundos. Uno completamente digital y otro donde muchas personas siguen necesitando algo básico: sacar el documento del bolsillo y mostrarlo cara a cara.