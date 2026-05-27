El "aislamiento" de Francisco y la fecha en la que el papa León vendrá a la Argentina

La posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre “es casi seguramente” un hecho y ya se están definiendo detalles diplomáticos y logísticos, según aseguró el periodista italiano Guido Gazzoli en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

“Este lunes, la ministra Sandra Pettovello, con la excusa diplomática de participar de un convenio organizado por el Vaticano sobre la inteligencia artificial, está definiendo los particulares de la llegada de León XIV a la Argentina, que va a ser casi seguramente, diría, en noviembre”, sostuvo Gazzoli.

El periodista explicó que la gira incluiría “Perú, luego Argentina y luego Uruguay”, antes del regreso del pontífice a Roma. Además, remarcó que la visita tiene un fuerte valor institucional y religioso para el Vaticano.

27-05-2026 - MC - GUIDO GAZZOLI – PERIODISTA ITALIANO DESDE ROMA - Posible visita del Papa a la Argentina en Noviembre

“Lo que está haciendo el actual Papa León XIV era inundar prácticamente un puente que se había medio destruido en todos esos años”, afirmó. En ese sentido, señaló que la Iglesia Católica “había perdido fieles en una forma impresionante” frente al crecimiento de las iglesias evangélicas en América Latina.

Sobre la agenda prevista en el país, Gazzoli indicó que “por el momento, se habla de unos días en Buenos Aires”, donde el Papa mantendría “encuentros sumamente importantes” y encabezaría ceremonias religiosas.

El periodista sostuvo que la visita “pondrá fin al aislamiento que Argentina ha tenido bajo el papado de Francisco” y consideró que para la Iglesia Católica el país “es uno de los principales países sobre los cuales ella apuesta”.

Consultado por el posible impacto político de la llegada del pontífice al país, afirmó: “Puede impactar solamente de forma positiva, porque el empujón papal, obviamente, es una ventaja que todos los presidentes querían tener”.

“Milei creo que en el mes de noviembre lo va a tener por seguro”, agregó, al tiempo que planteó que luego “vamos a ver cuál será la política de Argentina con respecto al Vaticano”.

Inteligencia artificial y tensiones internacionales

Durante la entrevista, Gazzoli también se refirió a la postura del Vaticano frente al avance de la inteligencia artificial y las tensiones internacionales vinculadas al escenario político global.

Sobre las diferencias entre el Vaticano y el presidente estadounidense Donald Trump, relativizó el conflicto y consideró que existe “una nube mediática sobre todos estos asuntos”.

“Yo creo que todo lo que se ha hecho de un lado y del otro en la relación entre Trump y el Vaticano, se han hecho declaraciones muy fuertes de los dos lados”, expresó.

En relación con la encíclica vinculada a la inteligencia artificial, el periodista afirmó que “hay que poner límites a este fenómeno” y advirtió sobre “el riesgo de la cancelación verdaderamente de un mundo de libertad, de democracias”.

“Este fenómeno tiene que ser considerado, estudiado, aplicado, pero con límites bien concretos”, concluyó.