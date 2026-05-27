El transporte privado cuestionó la medida del Gobierno sobre los pasajes gratuitos

El anuncio del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas para los pasajes gratuitos en micros de larga distancia volvió a encender la polémica en el sector del transporte. Aunque el derecho para personas con discapacidad, trasplantadas, en lista de espera y niños con cáncer sigue vigente, ahora serán las empresas las que deberán absorber el costo sin recibir reintegros del Estado.

La medida fue cuestionada por empresarios del sector, que advierten que el sistema ya arrastra una situación económica delicada. En este contexto, Mauricio Badaloni, empresario mendocino e integrante de la Unión Industrial Argentina (UIA), habló con After Office, en MDZ Radio , y aseguró que la decisión puede generar una crisis financiera en varias compañías.

Badaloni aclaró que el transporte de larga distancia “hace muchos años que no recibe subsidios” y explicó que lo único que seguía vigente era una compensación parcial por los pasajes gratuitos obligatorios. Según indicó, ese dinero tampoco cubría el costo real de los viajes y, además, el Estado ya llevaba tiempo sin pagarlo.

Mauricio Badaloni sostuvo que trasladar el costo al privado puede agravar la situación económica del transporte.

El empresario sostuvo que las cámaras del transporte iniciaron reclamos judiciales por las deudas acumuladas y que ya existen dos fallos favorables contra el Estado. Según detalló, los montos reclamados rondan los 28 mil millones de pesos por pagos pendientes vinculados a estos pasajes nominados.

Para Badaloni, el problema principal es que el Gobierno eliminó la compensación económica, pero mantuvo la obligación de prestar el servicio gratuito. Eso, según explicó, deja a las compañías en una situación de incertidumbre y podría abrir nuevos conflictos judiciales.

“El Estado sigue diciendo que las empresas deben transportar a estas personas, pero al mismo tiempo dejó de pagar la cuota parte que correspondía”, planteó el empresario durante la entrevista. En ese sentido, sostuvo que las compañías terminan asumiendo un costo que consideran imposible de sostener en el actual contexto económico.

El planteo del sector privado y la situación económica

Los colectivos viajan a Santiago de Chile y Viña del Mar Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Las empresas de larga distancia dicen que la nueva medida genera incertidumbre y un “limbo jurídico”. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Badaloni remarcó que las empresas no buscan eliminar el derecho de las personas beneficiarias, sino discutir cómo se financia el sistema. Incluso propuso que el Estado subsidie directamente a quienes necesitan viajar y no a las compañías, para que cada pasajero pueda elegir en qué empresa trasladarse.

También señaló que el esquema actual presenta distorsiones y falta de controles. Según explicó, existen casos donde los pasajes gratuitos son utilizados para viajes turísticos o recreativos y no necesariamente por cuestiones médicas o tratamientos, lo que termina aumentando la presión sobre las empresas.

El referente empresario insistió en que el sistema necesita una revisión integral. “No se puede decir que hay libre mercado y al mismo tiempo mantener obligaciones sin compensación”, expresó, al cuestionar la política del Gobierno nacional hacia el transporte de larga distancia.

Además, durante la entrevista, Badaloni describió un escenario complejo para el sector. Explicó que las empresas de larga distancia vienen enfrentando altos costos laborales, presión impositiva y dificultades para financiarse, además de competir con servicios informales.

Mauricio Badaloni (8).JPG El empresario mendocino Mauricio Badaloni pidió rediscutir el sistema y subsidiar directamente a las personas. Maximiliano Ríos/MDZ

Según afirmó, gran parte del sistema opera de manera “cuasi informal”, algo que genera una diferencia importante de costos entre las compañías que cumplen todas las reglas y quienes trabajan fuera del circuito formal. También comparó la situación argentina con Chile y aseguró que operar en el país puede costar hasta un 27% más caro.

A eso se suma un cambio en la dinámica del negocio. El empresario explicó que muchas empresas dependen cada vez más de fines de semana largos, recitales o eventos deportivos para sostener la actividad, mientras intentan competir con las aerolíneas y adaptar sus tarifas a un mercado más flexible.

Qué cambia con la medida

La resolución nacional elimina el régimen de compensaciones económicas para los pasajes gratuitos, pero mantiene vigente el derecho de las personas beneficiarias a viajar sin cargo. Ahora será la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la encargada de controlar que las empresas continúen entregando los boletos.

Desde el sector privado aseguran que el problema no pasa por el derecho al pasaje gratuito, sino por quién absorbe finalmente el costo del sistema. Y advierten que, si no hay cambios o una nueva forma de financiamiento, varias empresas podrían quedar todavía más comprometidas económicamente.