Desde el espacio: las ciudades argentinas que se ven en la foto de la tierra Artemis II

La imagen nocturna tomada por la misión Artemis II logró captar varias ciudades argentinas que se volvieron visibles a más de 180 mil kilómetros de distancia.

Así se ve la Tierra desde el Artemis II, donde pueden identificarse varias ciudades argentinas.

La histórica imagen de la Tierra captada por la misión Artemis II no solo muestra continentes completos y fenómenos atmosféricos, sino también puntos luminosos en Argentina. En la fotografía nocturna tomada desde la nave Orión se distinguen claramente Buenos Aires y otras ciudades del país, cuyos brillos urbanos sobresalen entre las nubes y la oscuridad del planeta.

La captura fue realizada durante los primeros días del viaje, luego de que la nave abandonara la órbita terrestre y se dirigiera hacia la Luna.

Ciudades argentinas captadas por el Artemis II En ese momento, Artemis II ya se encontraba a más de 180 mil kilómetros de la Tierra, lo que permitió obtener una vista global del planeta con un nivel de detalle inusual para imágenes nocturnas de Buenos Aires, Neuquén, Bahía Blanca y Mendoza. También logran verse luces en Chile, Brasil e incluso embarcaciones en el mar argentino.

las ciudades argentinas que pueden verse desde el artemis II El registro forma parte de una serie de imágenes difundidas por la NASA que generaron impacto a nivel mundial, no solo por su valor científico sino también por su simbolismo.