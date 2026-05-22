Ovnis: difundieron un estremecedor audio de la misión Apolo 12 que habla de misteriosas "rayas de luz"

El Pentágono publicó este viernes una nueva tanda de archivos desclasificados sobre objetos voladores no identificados ( Ovnis ). Uno de estos nuevos materiales que más repercusión generó consiste en un audio grabado luego de la misión Apolo 12, realizada en 1969.

Según se supo, dicho registro corresponde a una revisión médica cuando los astronautas Pete Conrad, Richard Gordon y Alan Bean volvieron a La Tierra. Allí, describen la aparición de misteriosas “rayas de luz” mientras intentaban dormir en el espacio profundo.

“Cada uno de los astronautas informó que estas experiencias ocurrieron en la oscuridad mientras intentaban dormir ”, señala una descripción en el sitio del departamento de Defensa norteamericano dedicado a los objetos voladores no identificados (ovnis).

Los 222 archivos difundidos forman parte de una segunda entrega de documentos publicados por el gobierno norteamericano, semanas después de que Donald Trump ordenara la divulgación de informes oficiales vinculados a ovnis.

Entre los expedientes aparece un documento de 116 páginas relacionado con investigaciones realizadas entre 1948 y 1950 en una instalación militar ubicada en Sandia. Según el Pentágono, allí se registraron 209 reportes de objetos descritos como “orbes verdes”, “discos” y “bolas de fuego” en las inmediaciones de la base.

La nueva tanda también incorporó más de 50 grabaciones clasificadas hasta ahora, muchas de ellas obtenidas por sensores infrarrojos de aeronaves militares estadounidenses.

Mirá los nuevos videos que se difundieron

Uno De Los Nuevos Videos De OVNIs Que Desclasificó Estados Unidos Departamento de Guerra de Estados Unidos

Uno de los videos aparenta mostrar cuatro fenómenos aéreos no identificados sobre aguas de Irán en agosto de 2022. De acuerdo con el Departamento de Defensa, el material fue captado mediante sensores infrarrojos utilizados por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Otro de los registros difundidos muestra un objeto volando cerca de una aeronave sobre el sudeste estadounidense en abril de 2024. Esa grabación también habría sido obtenida mediante tecnología infrarroja de la Guardia Costera norteamericana.

Qué reveló la primera tanda de archivos

El primer lote de archivos, publicado el 8 de mayo, había incluido imágenes de una figura de ocho puntas en el cielo y testimonios de astronautas del Apolo 17, quienes describieron destellos luminosos similares a fuegos artificiales observados en el espacio exterior.

La documentación también incluye registros tomados en distintas regiones del mundo, entre ellas el mar Egeo, el Golfo Pérsico, el mar Mediterráneo, el Golfo de Omán y el mar de la China Oriental, además de imágenes obtenidas en Alemania, Grecia, Japón, México e Irak, entre otros países.

Los especialistas que analizaron la primera tanda de archivos señalaron que el material no aportó pruebas concluyentes sobre tecnología extraterrestre ni evidencia de vida alienígena, aunque sí sumó nuevas imágenes y registros de avistamientos previamente conocidos.

En este sentido, Trump afirmó que la publicación busca avanzar hacia una “transparencia total” sobre este tipo de fenómenos y sostuvo que la población podrá sacar sus propias conclusiones sobre el contenido difundido.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el material fue durante años objeto de especulaciones y confirmó que el gobierno ya trabaja en una tercera entrega de documentos que será publicada próximamente.