Tensión social en Bolivia: Rodrigo Paz sigue sitiado por las protestas y acusan a Evo Morales por la revuelta

Mientras desde el sector de Evo Morales foguean un golpe de Estado contra el Gobierno de Rodrigo Paz, miles de personas participaron en contramarchas realizadas en distintas ciudades de Bolivia para exigir el levantamiento de los bloqueos de carreteras impulsados por sindicatos campesinos y sectores afines al expresidente.

Las manifestaciones se desarrollaron en al menos cinco capitales regionales: Santa Cruz, Cochabamba, Trinidad, Oruro y Sucre. Los participantes marcharon con banderas bolivianas y departamentales bajo consignas contra los bloqueos y en “defensa de la democracia”. Las protestas estuvieron encabezadas por comités cívicos regionales y contaron con la participación de autoridades locales, universitarios, comerciantes, productores agrícolas, plataformas ciudadanas y transportistas. Los manifestantes reclamaron al Ejecutivo una intervención para restablecer la circulación en las rutas afectadas por los cortes.

En Santa Cruz, considerada la región más poblada y uno de los principales motores económicos del país, se registró una de las concentraciones más numerosas. Allí participó el gobernador Juan Pablo Velasco, integrante de la opositora alianza Libre, vinculada al expresidente Jorge Tuto Quiroga. La movilización avanzó hasta la plaza principal de la ciudad, donde dirigentes cívicos pronunciaron discursos centrados en las consecuencias económicas y sociales de los bloqueos.

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, advirtió sobre el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos y medicamentos en varias ciudades bolivianas. Según expresó, la situación afecta especialmente a las regiones donde los cortes de rutas se mantienen desde hace más de dos semanas.

Cochamanidis cuestionó además la continuidad del diálogo impulsado por el Gobierno con los sectores movilizados y pidió que se declare un “estado de excepción sectorizado” para garantizar la libre circulación. El dirigente también emplazó al Ejecutivo nacional a normalizar el tránsito en todo el país antes del próximo domingo. En ese contexto, sostuvo que habitantes de Santa Cruz podrían organizarse para intentar levantar los bloqueos por cuenta propia si no hay una respuesta estatal. “No vamos a permitir que caiga un Gobierno democrático”, afirmó durante el acto realizado en la plaza principal cruceña. El dirigente agregó que defenderán el resultado de las urnas y la continuidad institucional.

Protestas concentradas en La Paz

Las mayores protestas y bloqueos continúan concentrándose en el departamento de La Paz. Allí sindicatos campesinos, sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del expresidente Evo Morales exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, quien lleva seis meses de gestión.

Los cortes de rutas comenzaron el 6 de mayo en La Paz y posteriormente se extendieron hacia otras regiones como Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Las medidas de fuerza generaron dificultades en el transporte de alimentos, combustibles, medicamentos y otros insumos esenciales. También provocaron interrupciones en actividades productivas y comerciales en distintos puntos del país.

Las autoridades nacionales informaron además que ya se registraron cuatro fallecimientos relacionados con las consecuencias de los bloqueos. Entre las víctimas se encuentran una ciudadana de Belice y un niño de 12 años que no lograron recibir atención médica a tiempo debido a la interrupción de las rutas.

Hasta el momento, no se informó sobre acuerdos concretos entre el Gobierno y los sectores movilizados para resolver el conflicto. La situación mantiene en alerta a distintas regiones bolivianas mientras continúan las protestas y las movilizaciones ciudadanas en rechazo a los cortes.