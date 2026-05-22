Marcha a favor de Evo Morales en Buenos Aires: inmigrantes piden la renuncia de Rodrigo Paz

Referentes de la izquierda argentina y bolivianos residentes en Buenos Aires se movilizaron para pedir la renuncia de Rodrigo Paz, replicando el reclamo que desde Bolivia impulsa Evo Morales.

La marcha tuvo la participación de bolivianos y argentinos a favor de Evo Morales.

Mientras en Bolivia comenzaron las manifestaciones de apoyo a Rodrigo Paz y Evo Morales mantiene su estrategia de bloqueos para derrocar al presidente, inmigrantes bolivianos y partidos de izquierda en la Argentina marcharon para exigir la renuncia de Rodrigo Paz como mandatario boliviano.

Desde hace semanas, tras ordenarse el pedido de captura del expresidente boliviano Evo Morales por trata de personas y estupro, los militantes del Partido MAS boliviano establecieron bloqueos en todo el país para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, elegido meses atrás como presidente en una elección histórica.

Estos bloqueos, disfrazados de una crisis social sin precedentes por el masismo, tienen ahora una pata de apoyo internacional en la Argentina, donde inmigrantes bolivianos se manifestaron junto a partidos de izquierda replicando el pedido de renuncia del presidente Paz.