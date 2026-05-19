Quiénes son los ponchos rojos de Bolivia y qué relación tienen con Evo Morales

Bolivia atraviesa días de fuerte tensión por protestas, bloqueos y enfrentamientos contra el gobierno de Rodrigo Paz. En ese contexto, empezaron a circular videos de hombres con ponchos rojos y armas en una ruta del altiplano, imágenes que el vocero presidencial José Luis Gálvez mostró para denunciar la presencia de grupos armados entre los manifestantes. El nombre que volvió a aparecer fue el de los Ponchos Rojos.

Los Ponchos Rojos son una organización indígena aymara del altiplano boliviano, con fuerte presencia en la zona de Omasuyos y Achacachi, en el departamento de La Paz. Su nombre viene de la prenda que usan sus integrantes, un poncho rojo que funciona como símbolo de identidad, pertenencia comunitaria y defensa territorial.

Aunque sus miembros se presentan como parte de una tradición de lucha indígena y campesina, en Bolivia muchas veces se los describe como una milicia aymara. Esa definición aparece por su forma de organización, por su presencia en momentos de conflicto político y por las imágenes en las que algunos integrantes fueron vistos con hondas, chicotes, dinamita o viejos fusiles .

El grupo ganó visibilidad nacional durante la Guerra del Gas de 2003, una protesta social que terminó con la salida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde ese momento, los Ponchos Rojos quedaron asociados a los levantamientos del altiplano y a los sectores indígenas que tienen capacidad de movilización en las rutas y en las ciudades cercanas a La Paz.

Su relación con Evo Morales es política, simbólica e histórica. Los Ponchos Rojos apoyaron durante años al expresidente y al Movimiento al Socialismo. Por eso, identificado como un sector cercano al evismo.

La conexión volvió a cobrar importancia con las protestas actuales. Las movilizaciones contra Rodrigo Paz comenzaron con paros y reclamos sectoriales a principios de mayo. Sin embargo, el conflicto se endureció después de que la Justicia declarara en rebeldía a Evo Morales y ordenara su captura por no presentarse al juicio oral en una causa por presunta trata agravada. Desde entonces, miles de seguidores del exmandatario se sumaron con más fuerza a las protestas, mientras Morales denunció persecución política y el Gobierno boliviano lo acusó de alentar la desestabilización.