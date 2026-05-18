Crisis en Bolivia: las claves para entender la paralización de un país que exige la renuncia del Presidente

Este lunes la situación social en el territorio boliviano ingresó en una fase crítica. De acuerdo con el último reporte oficial de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) , se registran 22 piquetes y tramos cortados en la Red Vial Fundamental.

El foco principal de la protesta se concentra en el departamento de La Paz . Allí, los campesinos de la Federación Túpac Katari han instalado un "bloqueo indefinido" de caminos. A esta medida extrema se sumaron de manera orgánica los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y el movimiento indígena de los Ponchos Rojos , quienes mantienen activas las manifestaciones y protestas en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno.

La diversidad de reclamos de los manifestantes refleja un descontento que va más allá de un solo sector. Las bases movilizadas justifican las medidas de fuerza en base a los siguientes puntos críticos:

Durante las masivas movilizaciones del fin de semana y las primeras horas de este lunes, las consignas contra el mandatario fueron el factor común. “Que se vaya este gobierno incapaz, que no piensa en los pobres y la gente de a pie; solo está gobernando para unas pocas personas” , manifestó uno de los marchistas a los medios de comunicación locales.

Reformas constitucionales: Exigencia de respeto a la Constitución Política del Estado, luego de que el Ejecutivo anunciara intenciones de impulsar una reforma parcial para adecuarla a su plan de desarrollo económico.

Falta de austeridad: Reclamos por la ausencia de políticas de control del gasto público.

Tierras: Rechazo a las propuestas de reforma estatal sobre la propiedad de la tierra.

La respuesta del Gobierno: denuncias de desestabilización

Bolivia EFE

Desde el inicio de las fricciones, la administración de Rodrigo Paz —quien asumió el mando en noviembre de 2025— intentó desactivar la crisis mediante mesas de diálogo sectoriales. El Ejecutivo logró mitigar algunos frentes tras concretar reuniones y firmar acuerdos con el sector de los maestros y los mineros cooperativistas.

Sin embargo, ante la radicalización de los bloqueos de rutas y el pedido explícito para que el presidente deje el Palacio Quemado, el discurso oficial del oficialismo se endureció notablemente. El Ejecutivo denunció la existencia de un “plan macabro” presuntamente financiado por el narcotráfico con el único objetivo de desestabilizar la gestión presidencial.

Tanto el vocero de la presidencia, José Luis Gálvez, como diversos ministros del gabinete nacional, apuntaron directamente contra el expresidente Evo Morales, acusándolo formalmente de operar como el "autor intelectual" detrás de las movilizaciones para forzar la salida anticipada del gobierno actual.

Respaldo internacional: Estados Unidos apoya la teoría del Gobierno

En medio de la escalada del conflicto, la administración de Rodrigo Paz recibió un fuerte espaldarazo geopolítico. El gobierno de los Estados Unidos expresó formalmente su apoyo al presidente boliviano y condenó las protestas que paralizan al país.

A través de un comunicado publicado en la red social X por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la Casa Blanca calificó la situación como un intento directo de quebrar el hilo democrático a tan solo seis meses de la asunción del nuevo mandatario.

“En Bolivia, los disturbios y los bloqueos han provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible. Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira”, sentenció el documento difundido por la diplomacia norteamericana.

En esa misma línea, Washington ratificó su compromiso de acompañar al Poder Ejecutivo boliviano en las acciones necesarias para restablecer el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad de la población civil afectada por el desabastecimiento.