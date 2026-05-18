Después de la visita de Trump, Xi Jinping se reunirá con Putin y se mueve el tablero global

Luego de la visita de Donald Trump a China hace apenas cuatro días, el presidente Xi Jinping recibirá a su par ruso Vladimir Putin este martes para un encuentro en el que intercambiarán puntos de vista sobre las relaciones bilaterales y la cooperación en distintos sectores. A su vez, también abordarán cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, según lo establecido por un portavoz de la cancillería china este lunes.

“Las dos partes tomarán esta visita como una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo de las relaciones entre China y Rusia a un nivel más alto, lo que inyectará una mayor estabilidad y energía positiva en el mundo”, expresó Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa regular en Pekín. Además, especificó que el presidente ruso arribará el martes por la noche y se quedará hasta el miércoles en el que se dará el encuentro con Xi.

De acuerdo con el diario estatal Global Times, las visitas tanto del presidente de Estados Unidos como de Rusia demostraban que China estaba "emergiendo rápidamente como el punto central de la diplomacia mundial". El comunicado también subrayó el hecho de que “las visitas, que se suceden en un lapso muy corto, han suscitado gran interés, y los analistas señalan que es extremadamente raro en la era posterior a la Guerra Fría que un país reciba a los líderes de Estados Unidos y Rusia consecutivamente en el plazo de una semana”.

Pese al contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y el vínculo cada vez más estrecho entre China y Rusia, ninguno de esos temas ocupó un lugar central durante las conversaciones entre Donald Trump y Xi Jinping la semana pasada.

Xi Jinping Donald Trump Xi Jinping y Donald Trump encabezaron en Pekín una reunión clave para la relación entre las dos principales economías del mundo. EFE

De hecho, el comunicado oficial difundido por Beijing apenas incluyó una breve mención a “la crisis de Ucrania”, mientras que la Casa Blanca directamente evitó hacer referencia al conflicto.

Las discusiones entre Washington y Beijing estuvieron enfocadas principalmente en cuestiones comerciales, la situación de Taiwán y la escalada en Oriente Medio. En ese marco, Trump aseguró que China comparte su postura sobre la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.

De qué hablarán Xi Jinping y Putin

Durante el encuentro, se espera que los presidentes analicen los principales temas de la agenda bilateral con el objetivo de profundizar la asociación estratégica entre Moscú y Beijing, además de intercambiar posiciones sobre asuntos internacionales y regionales de relevancia.

La visita también incluirá la participación de ambos mandatarios en la ceremonia inaugural de los Años de Rusia y China 2026-2027. Tras las negociaciones, está prevista la firma de una declaración conjunta y de distintos acuerdos bilaterales entre organismos gubernamentales y áreas de cooperación de ambos países.

En paralelo, el presidente ruso mantendrá una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, centrada en las perspectivas de cooperación comercial y económica entre las dos potencias.

El viaje se producirá apenas una semana después de la visita oficial de tres días que realizó a China el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. De esta manera, será la primera vez que Beijing reciba en un mismo mes a los líderes de Estados Unidos y Rusia fuera de una cumbre o foro multilateral, según remarcaron medios estatales chinos y reportes internacionales.