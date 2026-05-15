Trump cierra su visita a China con una última reunión clave junto a Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , cerrará este viernes su visita oficial a China con una agenda enfocada en el vínculo bilateral con Xi Jinping antes de emprender el regreso a la Casa Blanca.

Según el cronograma oficial difundido por la delegación estadounidense, la actividad comenzará a las 11:30 (hora local de Pekín) con un saludo protocolar y una foto de amistad entre ambos mandatarios. Diez minutos después compartirán un té bilateral y, a las 12:15, encabezarán un almuerzo privado antes de la partida de Trump rumbo a Washington.

La jornada marcará el cierre de una visita atravesada por las tensiones comerciales, la situación de Taiwán, la guerra en Irán y el debate por el avance tecnológico y la inteligencia artificial.

Durante este jueves, Trump y Xi mantuvieron reuniones en el Gran Salón del Pueblo de Pekín en un clima de fuerte simbolismo diplomático. El mandatario estadounidense fue recibido en la noche del miércoles con honores oficiales, alfombra roja y una ceremonia con guardia militar y estudiantes chinos agitando banderas de ambos países.

En las conversaciones bilaterales, Xi Jinping lanzó una advertencia sobre Taiwán y pidió evitar “choques y conflictos” entre las dos potencias, mientras que Trump destacó la necesidad de recomponer la relación entre Washington y Pekín.

La visita de Trump a China es la primera de un presidente estadounidense al país asiático en casi nueve años y también incluyó encuentros con empresarios y funcionarios de alto nivel, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, y el empresario Elon Musk.