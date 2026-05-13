Donald Trump en China: cómo será la agenda del mandatario en su visita a Xi Jinping

Donald Trump arribó este miércoles a Pekín para iniciar una nueva etapa de su agenda internacional en China . Sin embargo, el momento más importante de la visita oficial será este jueves, cuando mantenga una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo.

La llegada del mandatario estadounidense a la capital china marca el comienzo de una serie de actividades diplomáticas organizadas por ambos gobiernos en medio de una fuerte expectativa internacional por el encuentro entre las dos principales potencias económicas del mundo.

Según informó oficialmente la Casa Blanca, la jornada central de la visita se desarrollará el jueves 14 con distintas actividades protocolares y reuniones políticas junto al presidente de la República Popular China.

De acuerdo con el cronograma oficial difundido por Washington, Trump comenzará el jueves con una sesión ejecutiva privada prevista para las 8 de la mañana, hora local de Pekín. Esa actividad será cerrada a la prensa.

Más tarde, a las 10:00, el presidente estadounidense será recibido oficialmente por Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, uno de los edificios más representativos del poder político chino.

Quince minutos después del saludo protocolar, ambos mandatarios participarán de una reunión bilateral que concentrará la atención mundial por la importancia estratégica del vínculo entre Estados Unidos y China.

Jueves 14

08:00: sesión ejecutiva privada.

10:00: saludo oficial con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo.

10:15: reunión bilateral entre ambos líderes.

18:00: banquete de Estado oficial.

La agenda culminará por la noche con un banquete de Estado previsto para las 18:00, también en el Gran Salón del Pueblo. Tanto la recepción oficial como parte de las actividades estarán abiertas a la cobertura de la prensa internacional.

Cumbre de dos gigantes

El presidente Donald Trump arribó el miércoles a la República Popular China a bordo del Air Force One para una visita oficial de tres días junto con el secretario de Estado Marco Rubio y empresarios como Elon Musk. El recibimiento al mandatario estuvo protagonizado por funcionarios diplomáticos del país y 300 estudiantes chinos que ondearon banderas estadounidenses y chinas, sumado al despliegue de una alfombra roja para el descenso de Trump.

El encuentro que tendrá como ejes centrales las tensiones comerciales, las disputas tecnológicas y los problemas de seguridad regional entre Estados Unidos y China se produce en un contexto de tregua comercial temporal entre ambas potencias.

El recibimiento de China a Trump

La reunión con el presidente chino Xi Jinping está programada para este jueves, y se espera que se aborden temas como Taiwán, el acceso al mercado y el conflicto en Irán.

Se trata de la primera visita presidencial de los Estados Unidos a China en casi 10 años, desde la última visita de Donald Trump en noviembre de 2017. Dentro de la comitiva que acompaña al presidente Trump se encuentran los empresarios Jensen Huang y Tim Cook, dos de las figuras más influyentes de la industria tecnológica global.

Jensen Huang es un empresario taiwanés-estadounidense, conocido por ser el fundador y director ejecutivo de Nvidia, una de las compañías líderes en inteligencia artificial y fabricación de chips gráficos. Por otro lado, Tim Cook es un empresario estadounidense y actual director ejecutivo de Apple. Asumió el cargo en 2011 tras la muerte de Steve Jobs.

El pedido de Trump a Xi Jinping

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", ha indicado el mandatario norteamericano a través de su red social.

Asegurando que esa será la "primera petición" que lance a su par en China, Trump se ha querido referir a ella jactándose de "nunca" haber "visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa" para ambos países a los cuales ha calificado de "increíbles".