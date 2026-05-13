Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en China: las claves de una negociación histórica cara a cara

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se verá hoy con su homólogo chino, Xi Jinping , en el marco del viaje presidencial que iniciará por el gigante asiático desde este miércoles, 13 de mayo, hasta el viernes 15, y le pedirá que "abra" China a empresas estadounidenses, como las de los directivos que lo acompañan en esta histórica visita oficial .

"Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que 'abra' China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto", ha indicado el mandatario norteamericano a través de su red social.

Asegurando que esa será la "primera petición" que lance a su par en China, Trump se ha querido referir a ella jactándose de "nunca" haber "visto ni oído hablar de una idea que sea más beneficiosa" para ambos países a los cuales ha calificado de "increíbles".

En esa misma publicación, Donald Trump ha querido desmentir las informaciones de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no se encontrará dentro de la nutrida representación empresarial que lo acompaña en este viaje.

"CNBC informó erróneamente de que el gran Jensen Huang, de Nvidia, no había sido invitado a la increíble reunión de los mejores empresarios y empresarias del mundo que se dirigen con orgullo a China", ha apuntado el jefe del Ejecutivo estadounidense

Trump agregó que "en realidad, Jensen se encuentra actualmente en el Air Force One" y que "a menos" que él mismo "le pida que se vaya, lo cual es muy improbable, la información de CNBC es incorrecta o, como se dice en política, noticias falsas".

Donald Trump avión efe Donald Trump, necesitado de mostrar victorias comerciales ante China. Foto Efe EFE

Elon Musk también es de la partida

Según precisó previamente un funcionario de la Casa Blanca a Europa Press, en la referida delegación destacan directivos de grandes multinacionales estadounidenses como el consejero delegado de Apple, Tim Cook, así como Elon Musk, fundador y máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX.

A ellos se suman Robert Kelly Ortberg, CEO de Boeing; Ryan McInerney, de Visa; Larry Fink, de Blackrock; Stephen Schwarzman, de Blackstone; Brian Sikes, de Cargill; Jane Fraser, de Citi; Jim Anderson, de Coherent; H. Lawrence Culp, de GE Aerospace; David Solomon, de Goldman Sachs; Jaboc Thaysen, de Illumina; Michael Miebach, de Mastercard; Dina Powell McCormick, de Meta; Sanhay Mehrotra, de Micron, y Cristiano Amon, de Qualcomm. Dpa