"Es un honor ser tu amigo": Donald Trump se deshizo en elogios para Xi Jinping durante su visita a China

Donald Trump concluyó el primer día de conversaciones que mantendrá con el presidente Xi Jinping , el cual se desarrolló con una celebración de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo de Pekín previo a que ambos mandatarios tuvieran un encuentro bilateral en el que se planteó la situación de la guerra en Medio Oriente y Ucrania, de acuerdo con comunicado del gobierno de China .

El final de la jornada concluyó con un banquete de Estado en el que el presidente de Estados Unidos celebró la relación entre ambos países y elogió el liderazgo de Xi Jinping, sumado a que lo calificó como su "amigo".

"Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Qué gran respeto por China, por el trabajo que has hecho", estableció Trump.

Trump Xi Jinping Visita Oficial China X: @AlertaNews24

El mandatario sostuvo que se sentía honrado de estar en la República Popular junto al mandatario chino, además de "ser su amigo", y la relación entre China y Estados Unidos será mejor que nunca".

"Superar las diferencias", las palabras de Xi Jinping en su cumbre con Trump

El presidente de China aseguró durante el encuentro con su par estadounidense que los “intereses comunes” entre China y Estados Unidos “superan sus diferencias”, y sostuvo que una relación “estable” entre ambas potencias “beneficia” no solo a los dos países sino también al resto del mundo. Además, remarcó que ambas naciones “deben ser socias y no adversarias” para alcanzar un desarrollo conjunto y el éxito mutuo.

El líder chino también manifestó su intención de dialogar con Trump sobre “cuestiones importantes” que afectan a ambos países y a la comunidad internacional, con el objetivo de “navegar” de manera conjunta la relación bilateral en un contexto marcado por tensiones comerciales y disputas tecnológicas.

Donald Trump y una comitiva empresarial

Trump llegó a China el miércoles acompañado por una destacada delegación de empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Tim Cook, CEO de Apple; y Jensen Huang, titular de Nvidia. Los ejecutivos incluso participaron del encuentro oficial en el Gran Palacio del Pueblo junto a ambos mandatarios.

Elon Musk china El empresario Elon Musk forma parte de la comitiva de empresarios que acompañó a Donald Trump en su visita oficial a China. Captura de pantalla

En ese contexto, Xi Jinping destacó que la presencia de los empresarios representa una señal de apertura económica y aseguró que las puertas de China “se abrirán cada vez más” para las compañías extranjeras interesadas en invertir en el país asiático.

Por su parte, Trump afirmó que decidió viajar con los principales referentes del sector privado estadounidense como una muestra de respeto hacia China y hacia Xi Jinping. Además, sostuvo que la presencia de estos empresarios simboliza el modelo económico occidental y la intención de fortalecer los vínculos comerciales entre ambas potencias.

El mandatario republicano se mostró optimista respecto al futuro de la relación bilateral y calificó la reunión con Xi como “la cumbre más grande de la historia”.