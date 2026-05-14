Qué es la trampa de Tucídides, el concepto que Xi Jinping mencionó ante Donald Trump

Xi Jinping recibió este jueves a Donald Trump en Beijing, en una visita cargada de gestos políticos y expectativas internacionales. El presidente de Estados Unidos volvió a China después de nueve años y se reunió con su par chino en el Gran Salón del Pueblo, en un encuentro seguido de cerca por gobiernos, mercados y analistas de todo el mundo.

La reunión estuvo atravesada por varios temas sensibles para las dos potencias. Comercio, tecnología, Taiwán, la situación en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la península coreana formaron parte de una agenda marcada por la competencia, pero también por la necesidad de evitar una nueva escalada entre Washington y Beijing.

Antes de avanzar con esos asuntos, Xi Jinping dejó una frase que funcionó como marco político del encuentro. El mandatario chino planteó que el mundo atraviesa una etapa de cambios profundos y se preguntó si China y Estados Unidos serán capaces de superar la llamada "trampa de Tucídides" para construir una relación distinta entre grandes potencias.

"¿Serán China y Estados Unidos capaces de superar la trampa de Tucídides y crear un nuevo paradigma en las relaciones entre grandes países? ¿Podremos afrontar juntos los desafíos globales y aportar una mayor estabilidad al mundo? ¿Seremos capaces de construir juntos un futuro prometedor en beneficio de nuestros pueblos y el futuro de la humanidad?", expresó Xi Jinping al inicio de la reunión .

Qué es la trampa de Tucídides

La trampa de Tucídides es un concepto utilizado en política internacional para describir el riesgo de guerra que aparece cuando una potencia en ascenso desafía a una potencia dominante. La idea fue popularizada por el politólogo estadounidense Graham Allison, de la Universidad de Harvard, y se usa con frecuencia para analizar la relación entre China y Estados Unidos.

El nombre viene de Tucídides, el historiador griego que escribió sobre la Guerra del Peloponeso, el conflicto que enfrentó a Atenas y Esparta en la antigua Grecia. Según esa lectura histórica, el crecimiento de Atenas y el miedo que ese avance provocó en Esparta empujaron a ambas ciudades hacia la guerra.

Allison trasladó esa lógica al mundo actual. En su análisis, China aparece como la potencia en ascenso y Estados Unidos como la potencia que busca conservar su lugar dominante en el sistema internacional. La trampa no significa que la guerra sea inevitable, pero sí advierte que la rivalidad puede volverse peligrosa si las dos partes no encuentran mecanismos para administrar sus diferencias.

Por eso la frase de Xi Jinping tuvo peso político. No fue una referencia histórica aislada, sino una forma de marcar que Beijing ve la relación con Washington como uno de los grandes dilemas de este siglo. En otras palabras, el mensaje fue que China y Estados Unidos pueden competir, pero deberían evitar que esa competencia derive en una confrontación abierta.

La advertencia de Xi Jinping por Taiwán

El otro punto fuerte de la reunión fue Taiwán. Xi Jinping volvió a remarcar que se trata del tema más sensible en la relación bilateral y advirtió que un mal manejo de esa cuestión podría llevar a choques o conflictos entre ambos países. Para Beijing, la isla forma parte de su territorio, mientras que Estados Unidos mantiene vínculos políticos y militares con Taipei.

En ese contexto, la mención a la trampa de Tucídides sirvió para ordenar toda la conversación. China intenta presentar la relación con Estados Unidos bajo la idea de una "estabilidad estratégica constructiva", una fórmula que apunta a combinar cooperación, competencia controlada y manejo de desacuerdos.

Trump, por su parte, buscó mostrar un tono positivo durante la visita y habló de un futuro "fantástico" entre ambos países. Sin embargo, detrás de los gestos diplomáticos sigue presente una disputa de fondo: la pelea por influencia económica, tecnológica, militar y política entre las dos mayores potencias del mundo.

La pregunta que dejó Xi Jinping al comienzo del encuentro resume el desafío. China y Estados Unidos no solo discuten acuerdos comerciales o posiciones sobre Taiwán. También intentan definir si pueden convivir como rivales poderosos sin repetir una dinámica histórica en la que el ascenso de una potencia y el miedo de otra terminaron en guerra.