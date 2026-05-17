Así se prepara la langosta en sopa de tomate que Xi Jinping le sirvió a Trump en China

Las cenas diplomáticas suelen ser mucho más que un encuentro protocolar entre líderes mundiales. Cada plato, ingrediente y detalle del menú funciona como parte de un mensaje político, cultural y simbólico. Y eso fue exactamente lo que ocurrió durante el banquete de Estado que el presidente chino Xi Jinping ofreció a Donald Trump en Beijing.

Entre los platos elegidos para agasajar al mandatario estadounidense apareció uno que rápidamente despertó curiosidad internacional: la langosta en sopa de tomate , una preparación sofisticada que mezcla ingredientes clásicos de la cocina china con sabores más familiares para el gusto occidental.

El menú completo incluyó además pato laqueado estilo Beijing, costillas de res crujientes, verduras de temporada, salmón en salsa de mostaza y bollos de cerdo fritos, todos platos cuidadosamente seleccionados para representar distintas tradiciones gastronómicas chinas.

Sin embargo, la langosta en sopa de tomate terminó convirtiéndose en uno de los platos más comentados del banquete.

Trump degustó un menú de platos chinos adaptados a su paladar. Foto Efe

Un plato diplomático pensado para impresionar

Especialistas en gastronomía asiática explican que este tipo de preparaciones suelen diseñarse especialmente para visitas de alto nivel político.

La cocina oficial china busca equilibrar sofisticación, identidad cultural y adaptaciones al gusto internacional. Por eso, aunque la gastronomía tradicional del país puede incluir sabores muy intensos o ingredientes menos habituales en Occidente, los banquetes diplomáticos suelen incorporar recetas más “amables” para invitados extranjeros.

En este caso, la combinación entre mariscos y tomate aparece como un puente perfecto entre la cocina china contemporánea y el paladar estadounidense.

Cómo se prepara la langosta en sopa de tomate

La receta se caracteriza por una base suave, intensa y ligeramente dulce, donde el tomate funciona como eje principal del caldo.

Ingredientes

2 colas de langosta

6 tomates maduros

1 cebolla

2 dientes de ajo

caldo de pescado o mariscos

jengibre fresco

salsa de soja suave

crema o leche evaporada

aceite de sésamo

sal y pimienta blanca

cebolla de verdeo para decorar

Paso a paso

1. Preparar la base de tomate

Los tomates se cocinan lentamente junto con cebolla, ajo y jengibre hasta obtener una salsa espesa y aromática. Luego se incorpora caldo de pescado para lograr una textura más ligera y elegante.

2. Cocinar la langosta

La langosta se cocina apenas unos minutos para mantener su textura tierna. En muchas versiones de alta cocina china se saltea previamente con aceite de sésamo para potenciar el sabor.

3. Integrar los sabores

La sopa se termina con un toque de salsa de soja suave y una pequeña cantidad de crema o leche evaporada que aporta untuosidad sin quitar protagonismo al tomate.

Finalmente, la langosta se sirve sobre el caldo caliente y se decora con cebolla de verdeo fresca.

langosta

La gastronomía como herramienta política

No es casual que las grandes reuniones internacionales incluyan platos cuidadosamente pensados. La comida forma parte de la diplomacia desde hace siglos y funciona como una forma de mostrar cultura, hospitalidad y poder.

En China, especialmente, los banquetes de Estado tienen enorme relevancia simbólica. Los menús suelen construirse para transmitir prestigio, tradición y sofisticación.

En el caso de Donald Trump, además, trascendió que algunos platos fueron adaptados para acercarse más a sus preferencias personales, conocidas por inclinarse hacia sabores clásicos y menos experimentales.

Un menú que recorrió el mundo

Más allá de la política, el banquete terminó despertando interés global por la gastronomía china y sus reinterpretaciones modernas.

La mezcla entre cocina tradicional, lujo y diplomacia convirtió al menú en tema de conversación internacional. Y entre todos los platos, la langosta en sopa de tomate logró algo poco habitual para una receta de Estado: salir de los salones oficiales y convertirse en curiosidad gastronómica mundial.