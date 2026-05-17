Estos son los números de la suerte de hoy domingo 17 de mayo

Todos tenemos números de la suerte . Estamos viviendo momentos de crisis y hay mucha gente que encuentra en la astrología y en el horóscopo una especie de bálsamo para sentir que reciben un consejo sobre cómo seguir.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, con la idea de que te sirva este dato para que lo incorpores con ejercicios que te transmitan buena energía ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y hacer un arreglo floral para adornar tu casa que contenga esa cantidad de flores para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañ

La cita motivacional del día de hoy

"Cuando te haces mayor te das cuenta de que tienes dos manos : una para ayudarte a ti misma, otra para ayudar a los demás". - Audrey Hepburn.

El proverbio chino de hoy

"Con el viento fuerte se conoce la resistencia de la hierba".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

2, 13, 16, 24, 33, 47

Tauro

3, 8, 15, 26, 36, 42

Géminis

6, 17, 21, 32, 38, 45

Cáncer

3, 15, 24, 33, 37, 47

Leo

5, 9, 12, 25, 31, 49

Virgo

7, 13, 26, 32, 37, 43

Libra

4, 11, 21, 26, 35, 47

Escorpio

6, 14, 23, 34, 37, 49

Sagitario

2, 8, 12, 25, 32, 47

Capricornio

5, 14, 23, 32, 35, 49

Acuario

6, 9, 15, 24, 32, 47

Piscis

7, 13, 25, 28, 34, 43