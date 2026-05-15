Trump advierte a Taiwán en contra de declarar su independencia horas después de reunirse con Xi Jinping en Pekín

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Taiwán de que no puede declarar formalmente su independencia de China.

"No pretendo que nadie se declare independiente", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News emitida este viernes, al término de la cumbre de dos días que mantuvo en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

El presidente de EE.UU. dijo anteriormente que "no se comprometió en ningún sentido" respecto a la autonomía de la isla que China reclama como parte de su territorio y no descarta tomar por la fuerza.

Estados Unidos lleva mucho tiempo apoyando a Taiwán, lo que incluye la obligación legal de proporcionarle medios de autodefensa. Pero con frecuencia ha tenido que conciliar esta alianza con el mantenimiento de relaciones diplomáticas con China.

La postura oficial de Washington es que no apoya la independencia de Taiwán, y es consciente de que el mantenimiento de las relaciones con Pekín depende de que EE.UU. acepte que solo hay un gobierno chino.

Muchos taiwaneses se consideran parte de una nación independiente, aunque la mayoría está a favor de mantener el statu quo, en el que Taiwán ni declara su independencia de China ni se une a ella.

Sin cambio de política

En su entrevista con Fox News, Trump reiteró que la política estadounidense al respecto no ha cambiado.

"Ya sabes, se supone que tenemos que recorrer 9.500 millas (15.289 km) para librar una guerra. No es eso lo que busco. Quiero que se calmen. Quiero que China se calme", expresó el presidente.

En el vuelo de regreso a Washington, Trump les dijo a los periodistas que él y Xi hablaron "mucho" sobre la isla, pero afirmó que se negó a discutir si EE.UU. la defendería.

Xi "tiene una opinión muy firme" sobre la isla y "no quiere ver un movimiento independentista", aseguró Trump.

"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y EE. UU.", advirtió Xi durante las conversaciones, según los medios estatales chinos, y añadió: "Si se gestiona mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto".

Cuando se le preguntó si preveía un conflicto con China por Taiwán, Trump respondió: "No, no lo creo. Creo que todo irá bien. Xi no quiere que haya una guerra".

Reuters Trump hizo una visita de dos días a China, su segunda como presidente tras la de 2017.

China ha intensificado sus maniobras militares alrededor de la isla en los últimos años, lo que ha aumentado las tensiones en la región y ha puesto a prueba el equilibrio que Washington ha logrado.

A finales del año pasado, el gobierno de Trump anunció un paquete de armamento por valor de US$11.000 millones para su venta a Taiwán, que incluía lanzacohetes avanzados y diversos misiles, lo que fue condenado por Pekín.

Trump afirmó en la entrevista de este viernes que pronto decidirá si esa venta puede seguir adelante, añadiendo que él y Xi lo discutieron "con gran detalle" y que hablaría primero con el presidente de Taiwán, Lai Ching-te.

"Puede que lo haga. Puede que no lo haga", declaró a Fox News.

"No buscamos la guerra, y si se mantiene la situación tal y como está, creo que a China le parecerá bien. Pero no queremos que alguien diga: 'Vamos a independizarnos porque Estados Unidos nos respalda'".

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Estados Unidos ya ha provocado anteriormente la ira de China por parecer suavizar su postura sobre la independencia taiwanesa.

En febrero de 2025, el Departamento de Estado retiró de su página web una declaración en la que se reiteraba la oposición de Washington a la independencia de Taiwán, algo que, según Pekín, "envía una señal errónea... a las fuerzas separatistas".

Funcionarios estadounidenses en Taiwán afirmaron en aquel momento: "Llevamos mucho tiempo manifestando que nos oponemos a cualquier cambio unilateral del statu quo por cualquiera de las dos partes".

El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, señaló que su equipo siguió de cerca la cumbre entre Estados Unidos y China, y que mantuvo una buena comunicación con Washington y otros países "para garantizar la profundización estable de las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos y salvaguardar los intereses de Taiwán".

Afirmó que Taiwán siempre ha sido un "guardián de la paz y la estabilidad" en la región y acusó a China de agravar el riesgo con sus "acciones militares agresivas y su opresión autoritaria".

BBC

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FUENTE: BBC