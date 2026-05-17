Alianza histórica: Trump y Xi Jinping se unen para frenar el plan nuclear de Irán y exigir la apertura de Ormuz

En un movimiento clave para la geopolítica global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, coincidieron en que Irán no debe acceder a armas nucleares.

Las principales potencias del mundo han decidido intervenir de manera directa en el conflicto de Medio Oriente. Tras un encuentro bilateral de alto nivel, Donald Trump y Xi Jinping lograron un histórico consenso sobre los límites que se le deben imponer a Teherán, enfocándose en la seguridad internacional y la estabilidad de los mercados financieros.

“Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del Estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes”, señalaron de manera oficial desde el gobierno norteamericano.

El impacto económico: la urgencia por liberar el Estrecho de Ormuz El eje central de la preocupación de ambos mandatarios radica en el impacto económico global derivado de las restricciones en el comercio marítimo. Tanto Trump como Xi manifestaron que es una prioridad absoluta que el Estrecho de Ormuz vuelva a operar con total normalidad.

buque petrolero dpa Los petroleros, avisa Irán, ya pueden atravesar el estrecho de Ormuz. Foto Efe EFE

Este paso marítimo no es un punto cualquiera: es considerado el paso estratégico más importante para el transporte mundial de petróleo y gas. Cualquier bloqueo o cobro de peajes ilegales por parte de milicias u organizaciones regionales genera una reacción en cadena que dispara los precios del crudo a nivel internacional.