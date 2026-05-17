Tensión extrema: Trump lanza un ultimátum a Irán y convoca de urgencia a la Sala de Crisis

La tensión geopolítica entre Washington y Teherán alcanzó un punto crítico este domingo. Tras una serie de advertencias emitidas este mediodía, el presidente estadounidense, Donald Trump , utilizó su red social Truth Social para lanzar un ultimátum directo y feroz contra el régimen iraní, evidenciando la urgencia de la Casa Blanca por destrabar un conflicto que parece empantanado.

"El tiempo corre de manera acelerada para Teherán. Deben actuar rápido, muy rápido, o no quedará nada de ellos" , sentenció el mandatario norteamericano.

El mensaje llega en un momento de completo estancamiento en los canales diplomáticos , donde las delegaciones de ambos países no han logrado avanzar en un acuerdo de paz o de no agresión, despertando temores internacionales sobre una escalada armada inminente.

La retórica virtual se trasladará a la acción estratégica de inmediato. Según confirmaron altos funcionarios estadounidenses al portal Axios, la Casa Blanca ya activó los protocolos de emergencia militar para la próxima semana.

El presidente Trump encabezará este martes una cumbre de alta prioridad en la Sala de Crisis (Situation Room). Los objetivos centrales del encuentro serán:

Analizar los reportes de inteligencia más recientes sobre el despliegue iraní.

Discutir y diseñar opciones militares concretas frente a Teherán.

Evaluar el impacto de las sanciones vigentes ante la falta de respuestas diplomáticas.

De la partida participarán los principales asesores de seguridad nacional, el gabinete de defensa y los jefes del Pentágono, en lo que se prevé como una de las reuniones más determinantes de la política exterior de la actual administración.