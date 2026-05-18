Continúa el caos en Bolivia: incidentes, gases y detenidos en la protesta contra el presidente Rodrigo Paz

El centro de La Paz volvió a convertirse este lunes en escenario de fuertes disturbios durante una protesta contra el presidente de Bolivia Rodrigo Paz. La policía reprimió con gases lacrimógenos a miles de manifestantes que intentaban llegar a la sede del Gobierno y hubo al menos un herido y 90 detenidos.

La movilización estuvo encabezada por sectores que el Gobierno vincula con el expresidente Evo Morales con la exigencia de la renuncia de Rodrigo Paz y rechazaron la convocatoria al diálogo impulsada por el Ejecutivo durante el fin de semana.

Los incidentes se concentraron en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo. La zona permaneció bajo un fuerte operativo de seguridad con presencia policial y militar.

Los manifestantes que marcharon en contra del presidente de Bolivia Rodrigo Paz exigieron su renuncia.

Según reportó la prensa boliviana, grupos de manifestantes intentaron romper el vallado policial para avanzar hacia los edificios públicos. En medio de los enfrentamientos, algunos protestantes lanzaron piedras, petardos, palos y hasta dinamita artesanal.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata: efectivos policiales dispararon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y evitar que ingresaran a la Plaza Murillo.

Durante los disturbios, un manifestante resultó herido, informó el diario El Deber. Además, varias dependencias oficiales debieron ser evacuadas ante el temor de nuevos incidentes.

La Fiscalía pidió detener a un líder sindical

En paralelo a los enfrentamientos, la Fiscalía General del Estado avanzó con medidas judiciales contra algunos de los referentes de la protesta.

La agencia Erbol informó que el Ministerio Público emitió una orden de arresto contra Mario Argollo, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y uno de los principales impulsores de las movilizaciones.

El fiscal general Roger Mariaca confirmó la decisión y sostuvo que la resolución fue tomada luego de informes policiales y de Inteligencia, además de una denuncia presentada por el Ministerio de Gobierno.

“Ya se ha emitido una resolución de aprehensión fundamentada contra el señor Argollo y otros”, señaló el funcionario.

Crece la tensión política en Bolivia

La crisis política se profundiza desde la llegada de Rodrigo Paz al poder el pasado 8 de noviembre, tras dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Mientras el Gobierno denuncia intentos de desestabilización vinculados al entorno de Evo Morales, los sectores movilizados aseguran que continuarán con las protestas hasta lograr la salida del presidente.

Por el momento, la situación en La Paz sigue siendo tensa y no se descartan nuevas movilizaciones en las próximas horas.