"Gasolina basura" y otros 3 motivos que explican las crecientes protestas en Bolivia que el gobierno atribuye a Evo Morales y su entorno

Fogatas, petardos y pintadas en contra del presidente Rodrigo Paz se vieron este lunes en la Plaza Murillo, en La Paz, donde se encuentran las principales sedes del gobierno de Bolivia.

Seis meses después de su toma de posesión, Paz enfrenta duras protestas impulsadas por distintos sectores con diversos reclamos que le demandan al gobierno un cambio en el rumbo político.

Los sectores más críticos, entre los que se encuentran los campesinos y trabajadores que integran las organizaciones sociales afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), piden incluso la renuncia de Paz.

El gobierno dice que Morales está detrás de los disturbios, algo que el expresidente niega.

Morales fue declarado en rebeldía por un tribunal el pasado 11 de mayo, después de que el líder social decidiera no presentarse al inicio de un juicio en su contra por presunta trata agravada de personas.

La convulsión social, que empezó hace más de tres semanas con cortes de rutas, derivó en un bloqueo que afecta el día a día de gran parte de los bolivianos que sienten la falta de alimentos, combustible y medicamentos.

Getty Images Los manifestantes realizaron pintadas en el centro de La Paz con la consigna "Rodrigo Paz fuera".

"El presidente está terco, no quiere escuchar nada, la gente está enojada", le dice a BBC Mundo Eddy, un conductor de auto particular que trabaja recorriendo La Paz y que está molesto con Rodrigo Paz, a quien votó en la última elección.

Las protestas esconden un profundo descontento con Paz entre aquellos que votaron por el presidente, pero sienten que en su primer tramo de mandato no está respondiendo a sus demandas.

"La novedad es que se trata de una movilización multisectorial que adopta una posición abiertamente destituyente, que ya no se reduce a la satisfacción de demandas concretas, sino al pedido de renuncia del presidente”, le dice a BBC Mundo la politóloga Luciana Jáuregui.

El Departamento de Estado de Estados Unidos describió la situación que atraviesa el país como una "crisis humanitaria" y tachó las protestas de "acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz".

Argentina envió un avión militar de la Fuerza Aérea "para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la situación como una "insurrección popular".

Entonces, ¿cuáles son los motivos de las protestas cada vez más amplias de Bolivia?

Te presentamos algunos de ellos.

Reuters Los cortes de ruta de los manifestantes han provocado desabastecimiento de alimentos.

1. Tierras rurales

Las protestas comenzaron a finales de abril, después de que el presidente Paz anunciara una reforma agraria destinada a transformar pequeñas propiedades rurales en medianas.

La ley 1720 autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria a convertir una pequeña propiedad rural en mediana propiedad, siempre que el titular lo solicitara de manera voluntaria.

De acuerdo al gobierno, el objetivo de la medida era habilitar a los propietarios de pequeños terrenos rurales a usarlos como garantía para poder acceder al crédito y así reactivar la inversión.

Sin embargo, distintos sectores campesinos interpretaron la medida como un intento por promover la venta de tierras destinadas a la agricultura a favor de los grandes propietarios de tierras.

Getty Images Los bloqueos de rutas afectan el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

La Federación de Campesinos Túpac Katari, con respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), que es la central sindical más grande del país, bloquearon las principales rutas en más de 30 puntos logrando paralizar el país.

"Las carreteras están todas bloqueadas. La gente está muy molesta", insite el conductor Eddy.

En respuesta a los reclamos, el presidente eliminó la iniciativa el pasado jueves.

"Ya no existe, se acabó esa ley", sostuvo Paz en un video difundido por la presidencia boliviana.

2. Bajos salarios

Además, en abril los maestros impulsaron una serie de protestas en reclamo de mejoras salariales en un país que mantiene una inflación alta, del 15% interanual, lo que ha convertido al costo de vida en una de las principales preocupaciones de los bolivianos.

A pesar de que en los últimos meses la tendencia inflacionaria se ha revertido y está a la baja, Bolivia terminó 2025 con una inflación del 20%, uno de los niveles más altos de los últimos años.

Paz asumió con el objetivo declarado de controlar la escalada de precios en el país.

Tras semanas de negociaciones, el Ministerio de Educación informó que llegó a un acuerdo con los maestros, quienes aceptaron el pago de un bono para docentes, por lo que dijeron que suspenderían las protestas.

Sin embargo, las manifestaciones no solo no se detuvieron sino que se expandieron a nuevos sectores.

EPA Los maestros fueron los primeros en manifestarse en reclamo de mejoras salariales.

3. "Gasolina basura"

"Nos han vendido gasolina basura, gasolina de mala calidad, que arruina los motores de nuestros autos", denuncia Eddy.

Tras el aumento del precio del combustible, después de que Paz decidiera quitarle los subsidios que heredó del gobierno anterior, los bolivianos cuestionan la calidad del producto que se vende a fin de intentar abaratar costos.

El Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) realizó un análisis técnico en el que concluyó que las gasolinas evaluadas incumplen los estándares de calidad.

Reuters Una hilera de camiones esperan en la ruta para poder pasar en medio de los cortes de carreteras.

"No debería aceptarse y debería devolverse al proveedor", recomiendan los especialistas.

Los sindicatos de transporte han llamado a la huelga en el último mes debido a las preocupaciones sobre el suministro.

Los cuestionamientos sobre la calidad del producto, su elevado precios y el desabastecimiento generado por los cortes de rutas de las últimas semanas ha llevado a paralizar gran parte del país.

Tal es el caso de la alcaldía de La Paz, que anunció el sábado mediante un comunicado la suspensión temporal del servicio de recolección de basura debido a la falta de combustibles.

4. Reforma Constitucional

El presidente de Bolivia anunció el 9 de mayo la creación de una comisión para hacer una "reforma parcial" de la Constitución que rige en el país desde 2009, a fin de facilitar la llegada de inversiones a la economía boliviana.

"Será una comisión abierta para que todos puedan participar desde sus sectores, sus regiones", anunció Paz desde Cochabamba.

La Constitución vigente, aprobada en los años de Evo Morales, es la que convirtió al Estado boliviano en un Estado Plurinacional, que reconoció la existencia de múltiples naciones y estableció nuevos modos de administración de los recursos naturales.

La reforma apunta a modificar sectores como los hidrocarburos y la minería, por lo que los movimientos sociales afines a Morales critican que las reformas económicas excluyen al Estado como actor fundamental.

Getty Images

"En Bolivia se ha desatado una revuelta que no responde únicamente a la deslegitimación acelerada del gobierno, sino a un problema estructural asociado a la ruptura del pacto entre las comunidades y el Estado", dice la politóloga Jaúregui.

Según los críticos, los cambios en la Constitución apuntan a habilitar la privatización en la administración de los recursos naturales, argumento que el gobierno desmiente.

"Aquí nadie quiere privatizar, nadie quiere hacer tarifazos, nadie quiere hacer muchas de las cosas con las que la gente, alguna dirigencia y algunos intereses políticos están queriendo confundir al pueblo", dijo Paz la pasada semana.

BBC

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FUENTE: BBC