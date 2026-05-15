Vuelos afectados en Aeroparque: a qué hora es la protesta del SMN por recortes presupuestarios

El Aeroparque Jorge Newbery será el punto principal de concentración de estas protestas, aunque se realizarán en más de 20 aeropuertos de la Argentina.

El conflicto en el sector aeronáutico sumará este viernes un nuevo capítulo con protestas previstas en más de 20 aeropuertos de la Argentina, entre ellos el Aeroparque Jorge Newbery.

La medida será impulsada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en rechazo a los recortes que realizó el Gobierno nacional en este último organismo, de cuya información climatológica dependen las aerolíneas para autorizar sus vuelos.

La convocatoria será encabezada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio con representación en los tres organismos. También confirmaron su participación la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Asociación del Personal Aeronáutico, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y trabajadores de Intercargo.

Cuándo comenzarán las protestas en Aeroparque El principal punto de concentración será el Aeroparque Jorge Newbery, donde las actividades comenzarán a las 10.30. Las protestas también se replicarán en distintas terminales aéreas del país mediante asambleas y manifestaciones.

Cuál es la situación actual del SMN La jornada será clave debido a que este viernes vence el plazo de preaviso enviado a 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional como paso previo a sus despidos. Según detallaron desde ATE, 98 de esos puestos corresponden a estaciones meteorológicas y otros 42 a la sede central del organismo.