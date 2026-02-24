Se derrumbó un techo en Aeroparque tras el brutal temporal en la Ciudad de Buenos Aires

Luego del temporal del martes por la madrugada, uno de los sectores del techo del Aeroparque Jorge Newbery se desplomó debido a las fuertes lluvias y acumulación de agua. El accidente ocurrió en la zona cercana al embarque internacional en un área de locales gastronómicos con alta circulación de pasajeros y turistas.

Hasta el momento no se han reportado heridos, "un milagro" de acuerdo con fuentes del Aeroparuque Jorge Newbery ya que en esa franja horaria existe un movimiento fluido de pasajeros en la terminal.

No obstante, Aeroparque fue uno de los lugares más afectados por el temporal con lluvias de 46 milímetros, superado únicamente por el municipio de Morón con 51 milímetros.

Siguiendo los testimonios de las personas que se encontraban en el lugar al momento del derrumbe, la estructura del techo es la que habría cedido a una saturación del sistema de drenaje, generando en un primer momento el colapso, e inmediatamente después la caída violenta de agua en la terminal. El incidente ocurrió entre los locales de Starbucks y Le Pain Quotidien, en el primer piso del aeropuerto.

La cantidad de agua que se estaba alojando en el interior de la infraestructura sumado a las placas caídas en el piso del cielorraso obligó a evacuar el sector de forma preventiva. Diversas imágenes del acontecimiento se viralizaron rápidamente por redes sociales.

image El temporal que azotó la Ciudad de Buenos Aires el lunes por la noche y el martes a la madrugada generó el derrumbe de un techo en el Aeropuerto Aeroparque. NA

Un milagro en medio del temporal

La zona afectada por el derrumbe no comprometió el área de check-in, por lo que la operatoria general de la terminal pudo continuar con relativa normalidad.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad para resguardar a los pasajeros, mientras equipos de mantenimiento aislaron el sector y comenzaron a evaluar los daños estructurales.

Qué provocó el colapso

De manera preliminar, fuentes aeroportuarias señalaron que 3l sistema de desagüe no logró evacuar el caudal a tiempo, lo que generó presión sobre la estructura hasta provocar el colapso.

Situaciones similares se reportaron en otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires, donde los drenajes también se vieron superados por la magnitud de las precipitaciones.

Qué pasó con los pasajeros y los vuelos

Hasta el momento no se confirmaron cancelaciones de vuelos internacionales, aunque las autoridades evaluaban posibles demoras o reprogramaciones.

Pasajeros que se encontraban en la zona gastronómica relataron que el estruendo fue repentino y generó momentos de tensión. Luego del hecho, se reforzó la presencia de seguridad y se reubicó a los viajeros en otros sectores para garantizar la continuidad de las operaciones.

El episodio se dio en el marco de un fuerte temporal que afectó a la Ciudad y el conurbano, con lluvias intensas, y ráfagas de viento.