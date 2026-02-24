Temporal en el AMBA: inundaciones y miles de vecinos afectados

De acuerdo se informó, las localidades de Buenos Aires que más afectadas resultaron fueron Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús.

Debido al temporal que se registró en la madrugada de este martes, la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del AMBA se vieron afectadas. Esto implica varias calles inundadas y complicaciones para circular.

De acuerdo a lo informado, Avellaneda fue una de las zonas más afectadas y, por ejemplo, estaba afectada la bajada de un puente que se encuentra Dock Sud, mientras que también hubo complicaciones por el agua caída en pocos minutos en Lanús y Lomas de Zamora.

Así también lo confirmaron los vecinos, quienes publicaron fotos y videos en sus redes sociales preocupados por la situación. Muchos vieron afectadas sus propias casas.