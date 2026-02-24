Temporal en el AMBA: inundaciones y miles de vecinos afectados
De acuerdo se informó, las localidades de Buenos Aires que más afectadas resultaron fueron Avellaneda, Lomas de Zamora y Lanús.
Debido al temporal que se registró en la madrugada de este martes, la Ciudad de Buenos Aires y distintas localidades del AMBA se vieron afectadas. Esto implica varias calles inundadas y complicaciones para circular.
De acuerdo a lo informado, Avellaneda fue una de las zonas más afectadas y, por ejemplo, estaba afectada la bajada de un puente que se encuentra Dock Sud, mientras que también hubo complicaciones por el agua caída en pocos minutos en Lanús y Lomas de Zamora.
Así también lo confirmaron los vecinos, quienes publicaron fotos y videos en sus redes sociales preocupados por la situación. Muchos vieron afectadas sus propias casas.
Pronóstico extendido: así estará el tiempo en Buenos Aires hasta el domingo
- Para el miércoles 25 se espera cielo algo a parcialmente nublado con el correr de las horas. La mínima será de 17° y la máxima de 26°. Durante gran parte del día se registrarán vientos del sector sureste.
- El jueves 26 se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. Los vientos soplarán desde el sureste durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde rotarán al sector este.
- El viernes 27 el cielo estará parcialmente a algo nublado. La temperatura mínima será de 20° y la máxima de 28°. Los vientos del noreste disminuirán su intensidad con el paso de las horas.
- Para el sábado 28 se pronostica una mínima de 21° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. Se esperan vientos del noreste con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- El domingo 1 de marzo el cielo se presentará mayor a parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 23° y la máxima alcanzará los 31°. Se prevén vientos del noreste.