Andrés Calamaro regresa con "Como Cantor": fechas, ciudades y cierre estelar en el Movistar Arena

Andrés Calamaro confirmó una nueva gira titulada “Como Cantor”, con la que visitará varias ciudades del país y culminará en el Movistar Arena de Buenos Aires . El tour propone un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria y por aquellas canciones que forman parte de la identidad musical argentina.

Calamaro vuelve a los escenarios nacionales con “Como Cantor”, un espectáculo que pone en primer plano la canción y la interpretación como ejes centrales. El nombre de la gira surge de una de las citas más representativas de Martín Fierro, una referencia literaria con la que el artista ha manifestado sentirse identificado desde hace años.

El concepto del canto entendido como expresión vital y espacio compartido atraviesa toda la propuesta artística. En este nuevo tramo de su carrera, Calamaro apuesta por un show donde la voz y el repertorio ocupan el lugar principal, sostenidos por una banda en vivo de gran potencia y solidez.

La presentación en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar en el Movistar Arena, en una noche pensada para celebrar las canciones que marcaron generaciones y reforzar el vínculo con su público.

Antes de anunciar esta nueva gira, el músico completó más de 40 conciertos en el marco de su “Agenda 2025 Tour”, con fechas en Latinoamérica y Europa. Las presentaciones convocaron a multitudes y agotaron localidades en distintos escenarios.

Entre las últimas fechas destacadas se encuentran el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el festival Santiago Rock en la capital chilena, todos con entradas completamente vendidas. Este recorrido internacional consolidó el presente artístico de Calamaro y preparó el terreno para una nueva etapa enfocada en el público argentino.

Fechas confirmadas en todo el país

La gira “Como Cantor” incluirá presentaciones en recintos emblemáticos de distintas provincias. El itinerario confirmado es el siguiente:

24 de abril: Estadio cubierto Club A. Unión – Santa Fé, Argentina

Estadio cubierto Club A. Unión – Santa Fé, Argentina 26 de abril: Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina

Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina 30 de abril: Arena Maipú – Mendoza, Argentina

Arena Maipú – Mendoza, Argentina 02 de mayo: Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina

Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina 08 de mayo: Predio Federal Catamarca – Catamarca, Argentina

Predio Federal Catamarca – Catamarca, Argentina 10 de mayo: Loisc Plataforma – La Rioja, Argentina

Loisc Plataforma – La Rioja, Argentina 15 de mayo: Polideportivo – Mar del Plata, Argentina

Polideportivo – Mar del Plata, Argentina 17 de mayo: Dow Center – Bahía Blanca, Argentina

Dow Center – Bahía Blanca, Argentina 26 de mayo: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina

Preventa y venta general: fechas y beneficios

La organización informó los detalles para la adquisición de entradas: