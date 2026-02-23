Andrés Calamaro regresa con "Como Cantor": fechas, ciudades y cierre estelar en el Movistar Arena
El músico recorrerá distintas ciudades argentinas con un repertorio centrado en sus clásicos y canciones del cancionero popular.
Andrés Calamaro confirmó una nueva gira titulada “Como Cantor”, con la que visitará varias ciudades del país y culminará en el Movistar Arena de Buenos Aires. El tour propone un recorrido por los grandes éxitos de su trayectoria y por aquellas canciones que forman parte de la identidad musical argentina.
Calamaro vuelve a los escenarios nacionales con “Como Cantor”, un espectáculo que pone en primer plano la canción y la interpretación como ejes centrales. El nombre de la gira surge de una de las citas más representativas de Martín Fierro, una referencia literaria con la que el artista ha manifestado sentirse identificado desde hace años.
El concepto del canto entendido como expresión vital y espacio compartido atraviesa toda la propuesta artística. En este nuevo tramo de su carrera, Calamaro apuesta por un show donde la voz y el repertorio ocupan el lugar principal, sostenidos por una banda en vivo de gran potencia y solidez.
La presentación en la Ciudad de Buenos Aires tendrá lugar en el Movistar Arena, en una noche pensada para celebrar las canciones que marcaron generaciones y reforzar el vínculo con su público.
Más de 40 shows en su reciente tour internacional
Antes de anunciar esta nueva gira, el músico completó más de 40 conciertos en el marco de su “Agenda 2025 Tour”, con fechas en Latinoamérica y Europa. Las presentaciones convocaron a multitudes y agotaron localidades en distintos escenarios.
Entre las últimas fechas destacadas se encuentran el Hipódromo de La Plata, el Monticello Arena y el festival Santiago Rock en la capital chilena, todos con entradas completamente vendidas. Este recorrido internacional consolidó el presente artístico de Calamaro y preparó el terreno para una nueva etapa enfocada en el público argentino.
Fechas confirmadas en todo el país
La gira “Como Cantor” incluirá presentaciones en recintos emblemáticos de distintas provincias. El itinerario confirmado es el siguiente:
- 24 de abril: Estadio cubierto Club A. Unión – Santa Fé, Argentina
- 26 de abril: Anfiteatro Cocomarola – Corrientes, Argentina
- 30 de abril: Arena Maipú – Mendoza, Argentina
- 02 de mayo: Estadio Ruca Che – Neuquén, Argentina
- 08 de mayo: Predio Federal Catamarca – Catamarca, Argentina
- 10 de mayo: Loisc Plataforma – La Rioja, Argentina
- 15 de mayo: Polideportivo – Mar del Plata, Argentina
- 17 de mayo: Dow Center – Bahía Blanca, Argentina
- 26 de mayo: Movistar Arena – Buenos Aires, Argentina
Preventa y venta general: fechas y beneficios
La organización informó los detalles para la adquisición de entradas:
- Preventa Banco Macro: desde el martes 24 de febrero a las 16 hs.
Beneficio: 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Banco Macro.
Venta general: desde el miércoles 25 de febrero a las 16 hs.
Disponible con todos los medios de pago.
