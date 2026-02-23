Presenta:

Una figura internacional ingresó a la casa de Gran Hermano 2026 y hay sorpresa: de quién se trata

Directo desde Chile, la mediática ingresó a las famosas instalaciones con una presentación que impuso gran personalidad: los detalles.

La Generación Dorada se pone en marcha en Gran Hermano.&nbsp;

Foto: gentileza prensa Telefe.

Gran Hermano Generación Dorada empezó con cinco participantes fuertes: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Carmiña Masi y Tomy Riguera. Una sexta figura de calibre internacional inauguró estos 25 años de una generación repleta de nostalgia.

Se trata de Pincoya, o su nombre de pila, Jennifer Galvarini Torres. La mujer fue participante de Gran Hermano Chile y llegó a instancias finales en un tercer lugar. Dándole lugar a un ser mitológico, la morocha se dispuso a ingresar a la casa más famosa del país.

El ingreso de Pincoya

Fiel a su esencia, la técnica en enfermería hizo una entrada triunfal que no dejó a nadie indiferente. Con su clásico grito de guerra, "Soy Pincoya sin glamour", inició su presentación antes de reencontrarse con las cámaras. Tras un breve repaso por su exitoso e intenso paso por el programa en el país trasandino, la mujer se dispuso a ingresar a la convivencia, aportando esa cuota de mística y desenfado que la convirtió en una de las favoritas del público chileno.

Pincoya en la casa de GH.

El ingreso de Pincoya suma un componente explosivo a un elenco ya de por sí polémico. Su llegada no solo internacionaliza la competencia, sino que plantea un nuevo escenario de estrategias frente a figuras tan consolidadas como Del Boca o Masi.

La Generación Dorada ya está en marcha y, con la incorporación de la "Pincoya sin glamour", queda claro que esta edición no se va a guardar nada para celebrar el cuarto de siglo del programa.

